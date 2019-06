Luigi Patronaggio: A humanitárius cél nem igazolja a Sea Watch olasz hatóságokkal szembeni agresszióját

A Sea-Watch 3 civilhajó őrizetbe vett kapitánya ellen illegális bevándorlás elősegítése, olasz katonai hajóval szemben tanúsított ellenállás, valamint hajószerencsétlenség okozás szándéka címén indított eljárást az illetékes olasz ügyész, aki szerint a kapitány „elfogadhatatlan erőszakkal” lépett fel az olasz hatóságokkal szemben.

A területileg illetékes Luigi Patronaggio a szicíliai Agrigento ügyésze indított vizsgálatot a Sea-Watch 3 kapitányával szemben. Patronaggio kijelentette, hogy a „humanitárius célok nem igazolhatják azt az elfogadhatatlan erőszakot, amelyet a mindenki biztonságáért egyenruhában szolgálókkal szemben tanúsított” a civilhajó.

Egyelőre illegális bevándorlás címén indult vizsgálat a Sea-Watch 3 kapitányával szemben, mivel a hajó több mint ötven migránst szállított Olaszországba. Közülük tízet az olasz hatóságok már június közepén partra szállítottak egészségi állapotuk miatt.

Az olasz ügyészség szerint a kapitány ellenállást tanúsított az olasz pénzügyőrség katonai hajóival szemben is, amelyek többszörös felszólítását megszegve olasz vizekre, majd Lampedusa kikötőjébe hajtott. Ezenkívül a kapitány majdnem nekihajtott az egyik olasz katonai hajónak, a parti dokknak szorítva, amellyel akár el is süllyeszthette volna.

Luigi Patronaggio korábban már több esetben foglalkozott az olaszországi partokra migránsokat szállított hajókkal, a többi között az olasz parti őrség Diciotti hajójának ügyével, amelyről tavaly augusztusban a migránsok egy hétig nem szállhattak partra.

A Sea-Watch 3 német állampolgárságú, 31 éves kapitányát, a szervezet aktivistáját Carola Rachetet a pénzügyőrség emberei vezették el bilincs nélkül. Jelenleg a pénzügyőrség fogdájában tartózkodik Lampedusán, innen a tervek szerint hétfőn szállítják át Agrigento egyik börtönébe. Az olasz pénzügyőrség olasz fegyveres erők alá tartozik.

A migránsokat Lampedusa regisztrációs központjába vitték. Eddig öt uniós tagállam – Franciaország, Németország, Portugália, Finnország, Luxemburg – jelezte, hogy készen áll egy részüket befogadni.

Matteo Salvini belügyminiszter közösségi oldalán közölt bejegyzésében hangoztatta, hogy a „missziót teljesítették”: a bűncselekményt elkövető kapitányt őrizetbe vették, a „kalózhajót” lefoglalták, a migránsokat szétosztották.

Az olasz belügyminiszter szégyennek nevezte Hollandia „hallgatását” a holland felségjelzésű hajó sorsával kapcsolatban, és szomorúnak, hogy egyes olasz ellenzéki politikusok a Sea-Watch 3 fedélzetéről nézték, hogyan hajt majdnem neki a hajó az olasz katonáknak.

Egy újabb videóüzenetben Matteo Salvini kifejtette, hogy a Sea-Watch 3 hadat üzent Olaszországnak, megsértve az ország határait és megtámadva az olasz katonákat.

Az olasz kormánypárt Liga vezetője elítélte az olasz baloldali ellenzéki politikusoknak a Sea-Watch 3 kapitányát éltető magatartását. Matteo Salvini szerint az olasz politikusoknak az olaszországi szegényekkel, nyugdíjasokkal kellene foglalkozni. Salvini hozzátette, hogy ezek a migránsok azért nem maradhatnak Olaszországban, mivel illegálisan érkeztek, és az olasz városok utcáin árulnának majd kábítószert.

Az olasz belügyminiszter a Sea-Watch 3 kapitányának korábbi kijelentéseit idézve kijelentette: egy „fehér, gazdag, német azzal tölti az idejét, hogy az olasz parti őrség hajóját megpróbálja elsüllyeszteni a katonákkal a fedélzetén”. „Azt mondják életeket mentenek, és közben másokat ölnek majdnem meg, akik szolgálatukat végzik” – mondta Matteo Salvini.

Megjegyezte, Olaszország komoly ország, szabályokkal, büszkeséggel, méltósággal és ez a pénzügyi kötelezettségszegési eljárásokra is vonatkozik, amelyekkel Európában egyesek, talán Hollandia is sújtani akarja a római kormányt. A holland kormány elveszítette jogát, hogy bármit is kérjen Olaszországtól – tette hozzá az olasz miniszterelnök-helyettes.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök is súlyosnak nevezte a Sea-Watch 3 magatartását. A hajó lefoglalását szorgalmazta a másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) is.

A Sea-Watch 3 megérkezésekor Lampedusa kikötőjébe a szervezet aktivistái és pártolói – mintegy százan – a kapitányt éltették. Mások, köztük helyiek azt kiabálták, vessék börtönbe a kapitányt, mivel illegális bevándorlókat hozott Olaszországba. Lampedusa szigetén – amelynek korábbi balközép polgármestere 2017-ben nemzetközi díjat kapott a bevándorlók befogadásáért – a májusi EP-választásokon a Liga jelöltje nyert mandátumot.