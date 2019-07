Felvehető a harc az Indiában gyűrűző korrupcióval?

Az AP hírügynökség információi szerint az indiai parlament május végén megválasztott képviselőinek 43 százaléka ellen büntetőeljárás van érvényben. A Demokratikus Reformok Szövetsége nevű szervezet szerint a korábban eljárás alá vont képviselők negyedét nemi erőszakkal, emberöléssel, valamint emberölési kísérlettel vádolják.

Indiában már többször voltak tiltakozások a korrupció ellen (Fotó: EPA/Jagadeesh NV)

Az indiai igazságszolgáltatásban jelenleg 30 millió folyamatban lévő ügy van, mert az országban a perek akár évtizedekig is elhúzódhatnak. A feljelentett képviselők általában

azzal védekeznek, hogy a politikai riválisaik által koholt vádaknak nincs valóságalapjuk,

a fő pártok szerint pedig igazságtalan volna bizonytalan hátterű feljelentések alapján eltiltani bárkit is a politizálástól – hangzott el az M1 Világ című műsorában.

Egyre több parlamenti képviselő ellen indul büntetőeljárás

Az indiai szavazás a demokratikus rendszer legnagyobb kihívásának tekinthető: idén a 900 millió választásra jogosultból, 600 millió indiai választópolgár adta le voksát.

Hatszázmillióan szavaztak a legutóbbi indiai parlamenti választásokon (Fotó: MTI/EPA/Dzsaipal Szingh)

A korrupció ellen nyilvánosan harcot hirdető Narendra Modi másodszorra is győzelmet aratott, annak ellenére, hogy eddigi kormányzása alatt

csaknem 10 százalékkal nőtt a büntetőeljárás alatt álló parlamenti képviselők száma.

2018-ban az indiai miniszterelnök is korrupciós botrányba keveredett, amikor kormánya egy francia cégtől vásárolt sugárhajtású repülőgépeket. Randeep Surjewala, az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője ismertette: a Modi-kormány 36 Rafale repülőt szerzett be magasabb áron, mint amit az Egyesült Progresszív Szövetség 126 hasonló repülőgép megvásárlására kapott. Ez egyébként a Modi-kormány egyik jelentésében is szerepel – tette hozzá.

Az ellenzéki párt szerint a Modi-kormány a repülők vásárlásakor jelentős összeget sikkasztott. Az Indiai Legfelsőbb Bíróság nem indított eljárást az ügyben.

Korábban is voltak botrányok

India történetének eddigi legnagyobb korrupciós botránya az úgynevezett 2G-s csalás volt 2008-ban. Az akkori kormányt azzal vádolták, hogy kevesebb pénzt számolt fel frekvenciakiosztási engedélyekért telekommunikációs cégeknek.



Andimuthu Raja, volt informatikai és telekommunikációs miniszter a bíróság szerint az államkincstár terhére részesített előnyben egyes cégeket, és jelentős kintlévőségeket engedett el az indiai állam terhére. Az ügy hatására Indiában korrupcióellenes tüntetések törtek ki.

2017 decemberében kellő bizonyíték hiányában az összes vádlott, köztük Raja ellen is ejtették a vádakat. Sokan a kormányt és az akkori miniszterelnököt, Manmohan Singhet tették felelőssé a történtekért. Subramanian Swamy, a Janata Párt képviselője szerint mindegyik miniszterelnök a hatalma segítségével elmozdítaná az együttműködést megtagadó képviselőket. Ez a miniszterelnök azonban nem volt abban a helyzetben, hogy saját ítélete szerint bocsásson el képviselőket – mondta.

Korrupcióellenes weboldal indult

A korrupció Indiában nemcsak politikai, de társadalmi szinten is problémákat okoz. A kenőpénz a hétköznapi emberek életében is megjelenik: ennek visszaszorítása érdekében hoztak létre szakértők egy weboldalt, ahol mindenki elmondhatja saját tapasztalatait a megvesztegetésekkel kapcsolatban.

Mint Sylvia Veeraraghavan, az oldal koordinátora elmondta, a megvesztegetésről szóló jelentéseket szeretnék összegyűjteni, és azt remélik, hogy az emberek frusztráltak lesznek, ha megtudják, létezik egy weboldal, ahol az emberek kidühönghetik magukat, amiért kenőpénzt fizettettek velük.

A fekete pénz és a korrupció a szegénység felszámolásának legfőbb akadálya

– így fogalmazott Narendra Modi 2016-ban, amikor a korrupció és a pénzhamisítás elleni harc jegyében letiltotta a forgalomban lévő fizetőeszközök 86 százalékát adó ötszáz és ezer rúpiás bankjegyeket. Szakértők szerint azonban ez az intézkedés nem volt elég ahhoz, hogy az országban terjedő korrupciót kellő mértékben visszaszorítsa.

