Karizmájával nyerheti el a brit miniszterelnökséget Boris Johnson

Továbbra is a Brexit a brit miniszterelnök-választás fő kampánytémája, már csak ketten vannak versenyben a posztért: az egyik Boris Johnson volt brit külügyminiszter, a másik pedig Jeremy Hunt, a jelenlegi külügyi tárca vezetője – hangzott el az M1-en.

Boris Johnson volt külügyminiszter a kabinetülésről távozóban Londonban (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a műsorban azt mondta, egyáltalán nem közelít a végéhez a brit belpolitikai zűrzavar, ugyanis a leendő brit miniszterelnöknek – aki az előzetes felmérések alapján Boris Johnson lesz, és nagy fölénnyel fogja megnyerni a választást – legalább két hónapra van szüksége, hogy stabil kormányt alakítson, ami nem is biztos, hogy sikerülni fog.

Két eredményes politikus áll szemben egymással, hiszen míg Johnson nyolc évig sikeresen vezette Londont főpolgármesterként, addig Hunt a Cameron-árnyékkormánynak és -kormánynak több ízben is volt minisztere, ezenkívül a 2012-es londoni olimpia sikere is az ő nevéhez kapcsolható. Kettejük közül választja meg a jövő hónap végéig a Konzervatív Párt 160 ezer tagja May utódját, aki az Egyesült Királyság új miniszterelnöke is lesz.

Korábban többször is volt már rá precedens, hogy az a jelölt győzött, aki a felméréseken rosszabbul szerepelt. A szakértő szerint szinte biztos Johnson győzelme abban az esetben, ha addig valami szokatlan dolog nem történik.



Az ellenfelek között az a különbség, hogy Johnson egy karizmatikus vezető, akibe már korábban is sokan vetették bizalmukat, és akiben azt látják, hogy képes a Konzervatív Párt egységesítésére, míg Hunt mérsékeltebb irányvonalat képvisel, a Brexittel kapcsolatban sokkal gyakorlatiasabb elképzelései vannak.

Amit egyik politikus sem vet el, hogy a Brexit október 31-i megvalósításának időpontját meg lehet hosszabbítani,

de az is igaz, hogy ezt Johnson kevésbé, Hunt viszont erőteljesebben támogatja.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon nem befolyásolhatja-e a választást, hogy míg Johnson időről időre magánéleti botrányokat produkál, addig Hunt kifogástalan ebből a szempontból.

Gálik Zoltán szerint ez nem lesz hatással az eredményre, hiszen Johnson mögé azok a politikusok sorakoznak majd fel, akik a Konzervatív Párt radikális szárnyát képviselik, őket viszont a botrányok egyáltalán nem érdeklik. Sokkal fontosabb számukra, hogy egy karizmatikus vezetőt válasszanak, aki

a hullámvölgyből kivezeti az országot.

Ha Boris Johnson meg is nyeri a választást, a következő periódust nehéz lesz túlélnie, amely nemcsak a Brexitig, hanem az azutáni időszakra is vonatkozik. Sokan azt gondolják, hogy az új miniszterelnök a valaha volt legrövidebb kormányt fogja vezetni. Ha nem sikerül a Brexitet megvalósítania rövid alatt, akkor a Brexit Párt közbeszólhat, amely a Munkáspártot hozhatja helyzetbe – magyarázta Gálik Zoltán.