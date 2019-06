Várható volt az EU-csúcs eredménytelensége

Csütörtökön és pénteken ismét összeültek az uniós tagországok vezetői. Az európai parlamenti választás után közvetlenül már találkoztak, akkor még csak puhatolózó tárgyalásokat folytattak az állam- és kormányfők az eredmények fényében. Az elmúlt hetek az aktív egyeztetések jegyében zajlottak, a csúcsjelöltek győzködték a tagállami vezetőket és a különböző országcsoportok is tárgyaltak egymással, például a V4-es miniszterelnökök Budapesten állapodtak meg egymással.

A Kossuth Rádió brüsszeli tudósítója az Európai idő című műsorban elmondta: alapvetően bizakodók voltak a vezetők, hiszen Donald Tusk, az Európai Tanács vezetője rengeteget tárgyalt és mozgatta a szálakat az elmúlt hetekben, és óvatos optimizmussal azt mondta: csütörtökre lehet megegyezés.

Donald Tusk a háttérben mindent megtett (Fotó: EPA/Olivier Hoslet)

Végül nem neki lett igaza – folytatta –, hanem azoknak, akik a megállapodás elmaradását vetítették előre. A holland miniszterelnök, Mark Rutte például úgy véli, bonyolult folyamatról van szó, amelyet a kormányalakításhoz hasonlított.

A legutóbbi választás után a szocialista csúcsjelölt azonnal elismerte a vereségét, de még így is három uniós csúcstalálkozóra volt szükség, hogy eldőljön: Jean-Claude Junckert jelölik, így lehetett arra is számítani, hogy első körben nem lesz meg a jelölt – fogalmazott.

Manfred Weber néppárti csúcsjelöltről azt mondta, pénteken a szocialista és a liberális pártcsalád is azt kommunikálta, hogy nem áll be Weber mögé, így a német politikus esélyei minimálisra csökkentek, hogy az Európai Bizottság elnöke lehessen. A szocialisták szerint továbbra is Frans Timmermans a legjobb jelölt, a liberálisok pedig a dán Margrethe Vestagert támogatják – tette hozzá.

A hivatalos nyilatkozatok szerint azonban egyelőre mindenki versenyben van még. Angela Merkel újságíróknak elmondta, egyelőre nem tudja, hogy a néppárt kiáll-e Weber mellett, hiszen először meg kell emészteniük a hétvégén történteket, hogy aztán eldöntsék, a továbbiakban kit szeretnének az Európai Bizottság élére – fogalmazott a riporter.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!