Elnökválasztást tartanak Mauritániában

Elnökválasztást tartanak szombaton Mauritániában, és jó esély van arra, hogy évtizedek óta ez lesz az első békés hatalomváltás a nyugat-afrikai országban.

Hat jelölt verseng azért, hogy utódja legyen Mohamed Uld Abdelaziz államfőnek, aki a hadsereg élén 2008-ban erőszakos úton ragadta magához a hatalmat, majd 2009-ben és 2014-ben is megnyerte az elnökválasztást – sokak szerint tisztességtelen eszközökkel.

A jelöltek között van Mohamed Uld Gazúni volt védelmi miniszter, aki az államfő szövetségese és a legesélyesebbnek tekintik, valamint Mohamed Uld Molud ellenzéki politikus és Birám Uld Abeid rabszolgaságellenes aktivista.

Mauritániában, amely 1960-ban szabadult fel a francia gyarmati uralom alól, 2008 előtt 1978-ban és 2005-ben is volt erőszakos katonai hatalomátvétel, és több más sikertelen kísérlet is történt. Az akkor tábornok – most 62 éves – Mohamed Uld Gazúni részt vett a 2005-ös és a 2008-as puccsban.

A mintegy 4,5 millió lakosú országban a szavazásra jogosultak száma 1,5 millió. A szavazóhelyiségek közép-európai idő szerint 10 órakor nyitnak ki és 21 órakor zárnak be. Az első eredmények hétfőn várhatók. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a voksok több mint felét, akkor július 6-án második fordulót tartanak.