Nem enyhül a helyzet a Donyec-medencében, újabb ukrán katonai veszteségek

Továbbra sem enyhül a helyzet a kelet-ukrajnai fronton, az elmúlt két napban egy katona életét vesztette, hat megsebesült a harcokban – jelentette az ukrán Egyesített Erők parancsnoksága.

Az ellenséges erők 11-szer sértették meg a tűzszünetet, ebből négy alkalommal vetettek be a minszki egyezményekben tiltott nehéztüzérségi fegyvereket. A keddi támadásokban öt katona sérült meg, hárman súlyosabban. Szerdán kora reggelig újabb három támadást hajtottak végre az ukrán hadsereg állásai ellen, aminek következtében egy ukrán katona meghalt és egy megsebesült.

A harcok főként a két megyeszékhely, Donyeck és Luhanszk térségében lévő frontszakaszokat érintették. Lakott területet is találat ért, a Luhanszktól mintegy 65 kilométerre nyugatra fekvő Zolote-4 településen csapódott be egy páncéltörő rakéta, de senki sem sérült meg. A DAN donyecki szakadár hírügynökség jelentése szerint az ukrán fegyveres erők által szerdán végrehajtott tüzérségi támadások következtében Donyeckben megrongálódott egy gyermekkórház, egy uszoda épülete, egy bánya és tíz lakóház. Személyi sérülésről nem számoltak be.

A tervek szerint szerdán ül össze ismét Minszkben a háromoldalú, Kijev, Moszkva és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőiből álló összekötő csoport, hogy a válság rendezéséről tárgyaljon.

A harcok a Donyec-medencében két hete lángoltak fel újra, éppen a minszki tárgyalások hosszú szünet utáni újraindulása előtt. Június első hetében két nap alatt összesen három ukrán katona esett el, és három sebesült meg a kelet-ukrajnai fronton. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor azt üzente az orosz politikai és katonai vezetésnek, hogy nem a legjobb alap a fegyveres konfliktus kiélezése a minszki válságrendezési tárgyalások újrakezdéséhez. Zelenszkij az elnökválasztási kampány alatt és államfővé válása óta is több ízben hangsúlyozta: elsőrendű célkitűzése, hogy tartós tűzszünetet érjen el a Donyec-medencében.