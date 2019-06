Mogherini: Az EU csak a NAÜ értékelésére alapozva fog lépni az atomalku iráni megszegése ügyében

Csak akkor fog reagálni az Európai Unió az iráni nukleáris megállapodás Teherán általi feltételezett megszegésére, ha ennek tényét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése is igazolja majd – közölte az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.

Federica Mogherini az uniós tagállami külügyminiszterek ülését követően aláhúzta, hogy értékelésüket tényekre, szakértőkre, nem pedig nyilatkozatokra alapozzák. A főképviselő újságírói kérdésre válaszolva sem kívánt találgatásokba bocsátkozni arról, hogy milyen lépések várhatóak, amennyiben a NAÜ megállapítja a szerződés megsértését.

Kiemelte, a jelenlegi állás szerint Irán továbbra is eleget tesz az előírásoknak, ami remélhetőleg így is fog maradni. Hangsúlyozta, az atomalku eddig működött, s az EU-nak továbbra is érdeke annak fenntartása, erre kell összpontosítani, még ha az utóbbi időben egyre nehezebbé is vált.

Heiko Maas német külügyminiszter elutasította az iráni ultimátumot, és leszögezte, nem fogják elfogadni a bejelentett egyoldalú intézkedéseket, a perzsa államnak továbbra is eleget kell tennie a kötelezettségeinek. Hozzátette, hogy a helyzet megoldását nem segítik a fenyegetések egyik oldal részéről sem, valamint az Ománi-öbölben két tartályhajó ellen elkövetett, előző heti támadással kapcsolatban figyelmeztetett, a katonai konfrontáció lángba borítaná az egész térséget.

Utóbbi téma kapcsán Mogherini rámutatott, a tagországok külügyminiszterei egyetértettek abban, hogy mindent meg kell tenni az eszkaláció elkerülése, a feszültség csillapítása érdekében.

Irán hétfőn bejelentette, hogy az utóbbi időben megemelte urándúsítási tevékenységének ütemét, és így tíz nap múlva készlete az enyhén dúsított uránból meg fogja haladni azt a mennyiséget, amelyet a nagyhatalmakkal 2015-ben kötött megállapodás enged neki. A teheráni vezetés májusban közölte, hogy Irán megkezdi az atommegállapodás részleges felmondását, miután az Egyesült Államok tavaly egyoldalúan kivonult belőle, és újra szankciókat vezetett be az iszlám köztársaság ellen. Az iráni elnök azzal fenyegetett, hogy ha a többi aláíró ország – elsősorban az európaiak – 60 napon belül nem védi meg Iránt az amerikai büntetőintézkedésektől, akkor elkezdik az urán nagyobb ütemű dúsítását.