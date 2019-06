Megtartotta első hivatalos ülését az új moldovai kormány

Megtartotta első hivatalos ülését szombaton Moldovában a Maia Sandu vezette új koalíciós kormány.

A kabinet már s múlt hét végén megalakult, de nem tudta átvenni az ország irányítását, mert az ügyvezető kormány vitatta a legitimitását és egészen péntekig nem volt hajlandó átadni a hatalmat. A Pavel Filip vezette ügyvezető kormány végül pénteken lemondott, és bejelentették, hogy a korábban kormányzó – az alkotmánybíróság támogatását is élvező – Moldovai Demokrata Párt (MDP) ellenzékbe vonul.

Moldovában februárban tartottak választásokat, de utána az ország hónapokra politikai patthelyzetbe került, mert egy politikai erőnek sem sikerült kormányt alakítani.

Végül az Európai Unió-párti ACUM (Most) pártszövetség és az Oroszország által támogatott Szocialista Párt június 8-án megegyezett, hogy kormányt alakítanak és támogatják Maia Sandu volt oktatási miniszter és világbanki tanácsadó kormányfői kinevezését.

Az alkotmánybíróság viszont korábban úgy határozott, hogy amennyiben június 7-ig nem alakul meg az új kormány, a parlamentet fel kell oszlatni, és a törvényhozók által hozott, a kormányalakítással kapcsolatos minden döntés érvénytelen lesz.

Az alkotmányjogi patthelyzetet azzal oldották fel, hogy szombaton az alkotmánybíróság semmissé tette azokat a korábbi határozatait, amelyek megkérdőjelezték az új kormány legitimitását.

Maia Sandu kormányának első tanácskozása után azt mondta: erősíteni akarja Moldova kapcsolatait az Európai Unióval, de emellett nyitott az Oroszországgal való gazdasági és kereskedelmi együttműködés fokozása iránt is.

Közölte továbbá azt is, hogy felelősségre akarja vonni mindazokat, akik visszaéltek a hatalmukkal, köztük Vladimir Plahotniuc oligarchát, az MDP vezetőjét is, aki időközben már el is hagyta az országot.

Az EU-párti ACEM és az oroszbarát szocialisták szövetsége sokakat meglepett, mert Moldova 1991-es függetlenné válása óta az ország hagyományosan a Nyugat és Oroszország közötti versengés színhelye volt. A Sandu vezette kabinetet – szinte példátlan módon – Moszkva és a Nyugat is támogatta.