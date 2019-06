Lehet-e előrelépés az EU és Oroszország között fennálló viszonyban?

Európának tárgyalni kell Oroszországgal, „stratégiai párbeszédet” kell folytatnia vele – közölte Emmanuel Macron francia elnök. Azzal érvelt, hogy Oroszország nagy ország, Európával együtt élt meg drámai időket, és nem szabad elfelejteni, hogy min mentek keresztül az oroszok a II. világháború után. A Krím elcsatolásával összefüggésben ugyanakkor azt mondta, nem lehet úgy tenni, mintha mi sem történt volna.

Macron azt is hangsúlyozta, Európának helyre kell állítania a bizalmat az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokban, és hiba lenne hagyni, hogy Moszkva Kína felé forduljon. Emlékeztetett arra is, hogy Európát és Oroszországot közös történelem köti össze. Hozzátette, a héten tárgyalni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel nemcsak francia államfőként, hanem a G7-országcsoport soros elnökeként akar tárgyalni vele.

Macron kijelentésével egy olyan európai uniós külpolitikai helyzetből igyekszik az első lépést megtenni Oroszország felé, amely már öt éve korlátozza az EU és az oroszok közötti stratégiai kapcsolatokat – jelentette ki Szabó Dávid, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Hozzátette, ez a viszony ráadásul

erősen rányomja bélyegét a francia gazdaságra.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy mivel az Amerikai Egyesült Államok úgy tűnik, megúszta az orosz beavatkozásról szóló vizsgálatot, most kénytelenek lesznek egy újra hangolt orosz politikát felvenni. Szabó Dávid szerint Macron felismerte ezt a helyzetet, és most az Európai Unió versenyhátrányából kilépve, francia szempontból igyekszik minél hamarabb rendezni az oroszokkal való viszonyt.

Macron már egy éve is próbálkozott

Emmanuel Macron már egy évvel ezelőtt is kísérletet tett az Oroszországgal való viszony rendezésére, amely akkor nem sikerült – fogalmazott Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, aki nem sok esélyt lát arra, hogy ez idén sikeresebb lehet. Szerinte ugyanis az Európai Unió és Oroszország között rendkívül nagy ellentétek feszülnek, ilyen például Ukrajna kérdése is, így kevés a valószínűsége annak, hogy bármilyen előrelépés alakulna ki.

Szabó Dávid beszélt a fennálló szankciókról is, amelyeket az Európai Tanácsban szavaznak meg, és amelyeket esetlegesen meghosszabbítanak Oroszországra nézve. A 2021-ig tartó gazdasági szankciók között szerepel a Krím elcsatolása miatti retorziók, vagy a donbászi konfliktus és a Szkripal-ügy miatt bevezetett büntetések. Ez utóbbival kapcsolatban Oroszország mai napig nem ismeri el formálisan, hogy köze volt a Szkripal-ügyhöz.

Nem lesz előrelépés Krímet illetően

Véleménye szerint a Krímmel kapcsolatban nem fognak előrelépésre jutni, Oroszország semmilyen engedményt nem fog tenni ezzel kapcsolatban. A donbászi konfliktust illetően ugyanakkor történhetnek lépések. Ezt mutatja az is, hogy a minszki megállapodást gyakorlatilag egyik fél sem tartja be. Ebben a tekintetben

születhet egyfajta kreatív kompromisszum.

Hozzátette, ez azonban gyakorlatilag Oroszországtól függ, hogy mit és hogyan hajlandók megtenni annak érdekében, hogy bizonyos szankciók feloldódjanak.

Elmondta, az Oroszországot vezető elitet többféle érdek is vezérli, de az egyik legmeghatározóbb, hogy a gazdasági szankciók valamilyen szinten csökkenjenek. Bár érnek el sikereket bizonyos ipari és mezőgazdasági területeken, és sok mindent tudnak hazai gyártással pótolni, mégis egy kiegyensúlyozottabb nyugat-európai–orosz gazdasági kapcsolat nagyobb növekedési ütemet tudna hozni Oroszországnak – hangsúlyozta.

Kína is riválisként jelenik meg

Azt is látni kell, hogy Vlagyimir Putyin legitimitása jelentős részben támaszkodik a Krím elcsatolásához. Népszerűségének jelentős részét is ez képezi, hiszen sokan azon az állásponton vannak, hogy az orosz érdekeket védte meg ezzel Putyin elnök. Megjegyezte, a Nyugat felé tett lépéseket az oroszok hátában lévő riválisként fellépő Kína is befolyásolja, amely demográfiailag és gazdaságilag is messze meghaladja az oroszok potenciáját.

Gyarmati István úgy véli,

Oroszország egy erős Európában érdekelt,

és ahogyan Putyin is fogalmazott, csupán egy mítosz az, hogy az oroszok ennek ellentétét szeretnék. Európa és az Amerikai Egyesült Államok között jelentős ellentétek feszülnek, és Oroszország felismerte, hogy minél erősebb Európa, annál jobban ellent tudnak állni az amerikaiak befolyásának – mondta.