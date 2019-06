Róma kompromisszumot keres a túlzottdeficit-eljárás elkerülésére

Megállapodást szorgalmazott Brüsszellel Giovanni Tria olasz pénzügyminiszter a római parlamentben tartott beszámolójában kedden az Olaszországgal szembeni túlzottdeficit-eljárás elkerülésére.

Giovanni Tria olasz pénzügyminiszter (Fotó: MTI/ EPA/ Olivier Hoslet)

Giovanni Tria hangsúlyozta, hogy az EU pénzügyi szabályai egyszerűsítésre és „javításra” szorulnak, de Olaszországnak érdeke, hogy kompromisszumot találjon és megállapodásra jusson Brüsszellel.

Megjegyezte, hogy a legutolsó becslések szerint Olaszország meg tud felelni az EU Stabilitási és Növekedési Paktum paramétereinek. Giovanni Tria szerint a nettó olasz államadósság alacsonyabb lesz az Európai Bizottság számításainál, így a költségvetési hiány is megáll a GDP 2,2 százalékánál, az áprilisban jelzett 2,4 százalékkal szemben.

Megállapodást szorgalmazott Giuseppe Conte olasz miniszterelnök is, azt hangoztatva, hogy a kötelezettségszegési-eljárás “rendkívül káros” lenne Olaszország és az egész eurózóna számára. Olasz sajtóértesülések szerint az eljárás elkerülése lehetőségeiről Giuseppe Conte személyesen egyeztetett Manfred Weber néppárti csúcsjelölttel is, aki megválasztásához Róma támogatására is számít.

Az olasz kormány tagjainak kijelentései megelőzik az euróövezeti pénzügyminiszterek csütörtöki ülését, amelyet az összes uniós pénzügyminiszter tanácsülése követ.

A római kormány mostani lépései a tavaly őszi forgatókönyvet idézik, amikor az Öt Csillag Mozgalom (M5S)-Liga kormány első költségvetési csomagjáról a Tria-Conte páros kötött kompromisszumot az EU-val.

Az Európai Bizottság az európai szemeszter közzétett tavaszi csomagjában adósságalapú túlzottdeficit-eljárás megindítását javasolta Olaszországgal szemben az államháztartási helyzet romlása miatt.

Az EU stabilitási és növekedési paktumának értelmében a tagállamok költségvetési hiánya nem haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, az államadósság pedig nem lépheti át a GDP 60 százalékát.

Olaszország államadóssága tavaly 2300 milliárd euróra, a bruttó hazai termék 132,2 százalékra rúgott, ami a második legmagasabb arány volt az EU-ban. Az uniós bizottság előrejelzése szerint a mutató idén 133,7 százalékra, 2020-ra pedig 135,2 százalékra emelkedik. Ráadásul a költségvetés strukturális hiánya 2015 óta minden évben nőtt.

Ha a kormány nem változtat fiskális politikáján, a deficit idén a GDP 2,4 százalékára, 2020-ban pedig 3,6 százalékára emelkedik. A pénzügyminiszteri tanács a július elején esedékes ülésén foglalhat állást az Európai Bizottság javaslatáról. Eddig egyetlen EU-tagállamot se sújtottak bírsággal a túlzottdeficit-eljárás keretében.