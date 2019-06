Mexikó nyitott a tárgyalások folytatására Washingtonnal

Mexikó kész újabb tárgyalásokat kezdeni Washingtonnal az illegális bevándorlókról és menedékjogi kérelmeikről – jelentette be Marcelo Ebrard külügyminiszter hétfőn az amerikai Fox televízió tudósítása szerint.

A mexikói diplomácia vezetője elmondta: országa a múlt héten Washingtonnal folytatott tárgyalásokon még visszautasította, hogy a területén lévő és az Egyesült Államokba igyekvő illegális migránsok menedékkérelmet nyújthassanak be Mexikóban, de ezt az álláspontját hajlandó felülvizsgálni.

A mexikói politikus szerint az újabb tárgyalásokra 45 nap múlva kerülhet sor, addigra ugyanis megfelelő tapasztalatok gyűlnek össze a migránskérdés rendezését illetően. A Fox televízió hétfői tudósításai szerint Mexikó a migránsáradat visszaszorítása és a már az országban lévő illegális bevándorlók helyzetének rendezése érdekében megkezdte a rendfenntartó erők és a Nemzeti Gárda telepítését az ország egész területén, de elsősorban a Guatemalával határos vidékeken.

Az Egyesült Államok és Mexikó a múlt héten állapodott meg abban, hogy Mexikóváros intézkedéseket hoz a migránsáradat visszaszorítására, és ennek fejében Washington visszavonta a mexikói árukra bejelentett büntetővámok bevezetésének tervét.

A megállapodást pénteken este Donald Trump amerikai elnök jelentette be Twitter-bejegyzésben. Ebrard, aki a mexikói fél főtárgyalója volt az egyeztetéseken, szombaton az amerikai határon fekvő Tijuana városkában közölte: a tárgyalásokból Mexikó „sértetlen méltósággal” került ki.

A megállapodás részleteit azonban egyik fél sem hozta nyilvánosságra, az amerikai elnök pedig a The New York Times hétfői információi szerint a közeljövőben nem is kívánja nyilvánosságra hozni ezeket. Donald Trump az egyik hétfői Twitter-bejegyzésében hétfőn tudatta: amint a mexikói parlament ratifikálja a megállapodást, az amerikai fél is nyilvánosságra hozza azt. Trump fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az egyezményen az utolsó „simításokat” az amerikai fél elvárásainak megfelelően végezték el.

Az elnök ugyanakkor megjegyezte: ha Mexikóban valamilyen oknál fogva mégsem ratifikálnák a dokumentumot, akkor Washington haladéktalanul bevezeti a kilátásba helyezett büntetővámokat.

Az amerikai elnök a CNBC televíziónak adott hétfői telefoninterjújában is szóba hozta a Mexikóval kötött megállapodás ügyét. „Az Egyesült Államok nagyszerű partnere lesz Mexikónak, mivel ők most tiszteletet tanúsítanak irántunk” – fogalmazott.