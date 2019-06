Ma kezdődik Theresa May utódjának megválasztási folyamata

Hivatalosan ma kezdődik Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata. May pénteken távozott a kormányzó Konzervatív Párt éléről, és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig, vagyis várhatóan még legalább másfél hónapig ügyvezető minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat.