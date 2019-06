Maas: Berlin nem fog engedményeket tenni Iránnak az atomalkuval kapcsolatban

Németország nem fog engedményeket tenni Iránnak az atomalku teljesítésével kapcsolatban – jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter vasárnap Abu Dzabiban, mielőtt tovább utazott volna Teheránba.

Heiko Maas, német külügyminiszter (Fotó: MTI/ EPA/ Andre Pain)

„Nem fogunk +Less for less+ (kevesebbet kevesebbért) vitát folytatni” – utalt Maas arra, hogy Teherán adott esetben nem teljesíti tovább a nukleáris programjának korlátozásáról szóló, 2015-ben kötött többhatalmi megállapodás egyes részeit, mert az új amerikai szankciók nem teszik számára lehetővé az ígért gazdasági előnyöket.

Maas hozzátette, hogy Németország mindig is kritikusan szemlélte az iszlám köztársaság rakétaprogramját, s a jemeni és szíriai polgárháborúba történő beavatkozását is. Az amerikai nyomásgyakorlással szemben ugyanakkor párbeszédet sürgetett a vitás kérdések megoldására.

Irán idén május 8-án bejelentette, hogy csak részben fogja teljesíteni 2015-ben vállalt egyes kötelezettségeit. Néhány nappal később Washington Teheránból érkező fenyegetésre hivatkozva úgy döntött, hogy a térségbe vezényli az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót, és B-52-es nehézbombázókat küld katari légitámaszpontjára.

Az Egyesült Államok tavaly májusban felmondta a megállapodást, és újra életbe léptette a az atomalku ratifikálásakor felfüggesztett szankciókat.

Maas a nap folyamán Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszterrel is tárgyalt Ammánban. Az Egyesült Államok ismertetésre váró palesztin-izraeli béketervével kapcsolatban leszögezte, hogy Németország az úgynevezett kétállami megoldás mellett elkötelezett. „Egyetértünk abban, hogy tárgyalásos úton létrejövő kétállami megoldásra van szükség” – jelentette ki.

A német külügyminiszter egyben további támogatást ígért az Egyesült Államok által bojkottált palesztinokat segítő ENSZ-szervezetnek (UNRWA).

Az amerikai sajtó szerint sok minden utal arra, hogy a Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója, Jared Kushner nevével fémjelzett, várhatóan június végén Bahreinben ismertetendő terv gazdasági előnyök ígéretével próbálná rávenni a palesztinokat arra, hogy lemondjanak egy önálló államról.

A német diplomácia vezetője hétfőn Haszan Róháni iráni elnökkel és iráni hivatali partnerével, Mohamed Dzsavád Zaríffal tárgyal majd.