A WHO aggodalmát fejezte ki a szudáni erőszak miatt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Szudánban történt közelmúltbeli erőszakcselekmények hatással lehetnek az emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésére.

A Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint a szudáni biztonsági erők a fővárosban, Kartúmban kórházakba hatoltak be, emiatt több segélynyújtó hely is bezárt, emellett öt egészségügyi dolgozó és páciens is sérüléseket szenvedett.

Az egészségügyi sátrakat – melyeket a tüntetéseken megsebesült emberek kezelésére létesítettek – felgyújtották, az orvosi eszközöket ellopták, az egészségügyi dolgozókat pedig megtámadták – derült ki a WHO által kiadott közleményből. Jelentések szerint megerőszakoltak női egészségügyi dolgozókat, mely cselekedetet a WHO a „nemzetközi emberi jogok teljes és elfogadhatatlan megsértésének” nevezte.

A WHO hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ellátást, különösen a vészhelyzeti segélynyújtó helyeket meg kellene védeni a politikai beavatkozásoktól és a biztonsági műveletektől, az egészségügyi dolgozóknak pedig engedni kell, hogy kezeljék a betegeket és sebesülteket anélkül, hogy saját vagy pácienseik biztonsága miatt kellene aggódniuk.

A szudáni konfliktus eszkalálódása miatt egyre fokozódik a nemzetközi nyomás a szudáni válság megoldására, mióta hétfőn a biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a kartúmi védelmi minisztérium előtt két hónapja ülősztrájkot folytató, többezres tömeget. Az erőszakcselekményeknek eddig mintegy száz halálos áldozatuk és körülbelül háromszáz sebesültjük lehetett.

Szudánt átmeneti katonai tanács irányítja április 11. óta, amikor a hadsereg – a hónapokig tartó tüntetések hatására – elmozdította a hatalomból az országot három évtizeden át vezető Omar el-Besírt. A katonai vezetés korábban azt ígérte, hogy két éven belül választásokat írnak ki, a tüntetéshullám azonban Besír eltávolítása óta sem csillapodott, mert a tiltakozók azt követelik, hogy távozzon az átmeneti katonai tanács, és adja át helyét egy civil vezetésű kormánynak.