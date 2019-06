Manfred Webert választották az Európai Néppárt frakcióvezetőjének

Az egyetlen jelöltként induló bajor politikus, aki 2014 óta vezeti a néppárti képviselőcsoportot az Európai Parlamentben, 156 voksot kapott az EPP alakuló frakcióülésén, további négy szavazat érvénytelen volt.

Manfred Weber volt az Európai Néppárt listavezetője a májusi európai parlamenti választásokon. A voksolást a néppárt nyerte meg, így a 46 éves politikus egyúttal az Európai Bizottság elnöki tisztségének várományosa.

A képviselők tíz frakcióvezető-helyettest is választottak: a francia Arnaud Danjeant, a spanyol Esteban González Ponst, a holland Esther de Langét, a román Siegfried Muresant, az ír Mairead McGuinnesst, a lengyel Ewa Kopaczot, a bolgár Andrej Kovacsevet, a görög Evangelosz Meimarakiszt, a portugál Paulo Rangelt, valamint a horvát Dubravka Suicát.

Weber először a Twitteren nyilvánított köszönetet nyilvánosan, és ezen üzenetében leszögezte, hogy a frakció minden korábbinál egységesebb és eltökéltebb abban, hogy egy jobb Európáért küzdjön.

Follow here my press statement live after today’s @eppgroup meeting and the election of our new presidency. https://t.co/uyU81jtZeO

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 5, 2019