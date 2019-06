Ezért van egyre több késes támadás

A brit Evening Standard írta néhány hete, hogy 2017-ben és 2018-ban átlagban naponta negyven késeléses bűntényt követtek el Londonban. A lap rendőrségi adatokra hivatkozva közölte a mellbevágó adatot. A cikk szerint a rendőrségnek összesen közel harmincezer olyan ügyben kellett intézkednie, ahol kést használtak fegyverként. Ebbe beletartoznak a halálos és nem halálos kimenetelű támadások is.

A számokból az is kiderült, hogy négynaponta öltek meg késsel egy embert az említett időszakban, 9030 alkalommal pedig legalább leszúrtak valakit. Még február elején írták, hogy a késelések kétharmadát 25 éven aluliak követik el. Az összes bűntény háromnegyedét feketék és más kisebbséghez tartozók követték el és az áldozatok több mint fele is ebbe a csoportba tartozik.



Egyre több szakértő és politikus fogalmaz úgy, hogy Londonban a közbiztonság azóta katasztrofális, amióta a pakisztáni származású, munkáspárti Sadiq Khan a főváros polgármestere, aki a vélemények szerint nem hajlandó fellépni a migrációs hátterű bűnözőkkel szemben.

A jövőben is előfordulhatnak késes támadások

A terroristák eszközei változtak, ami ellen keményen fel kell lépni Európa nagyvárosaiban – fogalmazott Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 Szemtől szembe című műsorában. Megjegyezte: az idézett felmérést egy, az ellenzékhez tartozó csapat készíttette

Elmondta: a késes támadások általában kevesebb áldozattal járnak, mint egy robbanás vagy egy sorozatlövő fegyverrel végrehajtott merénylet –

ezeknek a megvalósítását ma már jelentősen megnehezítették.

A késes merényletek felderítése és megakadályozása azonban rendkívül nehéz feladat – hangsúlyozta. Nagy-Britannia jelenlegi terrorfenyegetettségi szintje az ötös skálán a második szinten van, és valószínűleg a jövőben is számolni kell a késes támadásokkal – tette hozzá.

A szakértők szerint még hosszú időbe telhet a londoni késes támadások visszaszorítása (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Az utóbbi évek statisztikái alapján az Egyesült Királyság többi részében is aggodalomra ad okot a közbiztonság helyzete – reagált Gálik Zoltán a Corvinus Egyetem docense, majd megjegyezte: nemcsak a késes, hanem a savas támadások is megszaporodtak az elmúlt években.

A legújabb kori bevándorlók beilleszkedése problémás

Rámutatott: elsősorban bandaháborúk formálódtak újra, ami különböző társadalmi csoportokban is jelen van. A feszültségnek nem tett jót a 2008-as gazdasági válság, amelynek következtében

növekedett bizonyos csoportok kiszolgáltatottsága.

Ahogy a 90-es években New York is tudott tenni a bűncselekmények visszaszorításáért, úgy várják ezt most Londonnal kapcsolatban is, és a polgármestert ért kritikák is innen érkeznek – mondta Gálik.

A robbantásos merényletek és a lőfegyveres támadások ellen ma már hatékonyan lépnek fel a hatóságok, a késes támadások felderítése azonban nehézkes (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

Arra a felvetésre, hogy az elkövetők és az áldozatok között is sok a migrációs hátterű fiatal, Gálik elmondta: a volt gyarmati birodalom miatt az Egyesült Királyság multikulturális ország, amely

több migrációs hullámot is megélt, a bevándorlókat pedig be kellett építenie a társadalomba.

Az első és második generációs bevándorlók sikeresen integrálódtak, a harmadik-negyedik generációs migránsoknál azonban – Franciaországhoz hasonlóan – problémák jelentkeztek, amit tovább fokozott a kelet-európai munkavállalók érkezése – fogalmazott.

A Corvinus Egyetem docense szerint közösen kellene megoldani a kormánynak a problémákat, de a folyamat biztosan éveket fog igénybe venni.

Az embercsempészek kedvelt útvonala a La Manche csatorna

Kis-Benedek József ismertette: míg korábban főleg angolul jól beszélő, a nemzetközösségből érkeztek bevándorlók az Egyesült Királyság területére, addig napjainkban sokan indulnak Anglia felé az Észak-Afrikai országokból, ők viszont nem rendelkeznek megfelelő angol nyelvtudással, akiket így nehezebb integrálni.

Szólt a Franciaország felől érkező, ott nemkívánatos migránsokról is, akik a La Manche csatornán keresztül próbálnak az Egyesült Királyság területére jutni. Mint mondta, a britek a csatorna lezárására törekednek.

A britek számára meglepő módon gumicsónakokkal próbálják megközelíteni a partokat, ami a víz alacsony hőmérséklete és a hullámok miatt kockázatos művelet, az embercsempészek számára azonban megéri az üzlet – fogalmazott.

A címlapfotó illusztráció.