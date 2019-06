Milyen irányban fejlődhet Washington és London viszonya?

Háromnapos állami látogatást tett az Egyesült Királyságban az amerikai elnök. Donald Trumpot hétfőn díszvacsorán fogadta II. Erzsébet brit uralkodó, kedden Theresa May brit miniszterelnökkel találkozott és egy üzleti konferencián is részt vett. Szerdán a brit uralkodó, Donald Trump amerikai elnök és sok más külföldi vezető részvételével nagyszabású rendezvényen emlékeztek meg a dél-angliai Portsmouth kikötővárosában a nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának 75. évfordulójáról.

Donald Trump amerikai elnök és Theresa May brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia egymás gazdaságainak legnagyobb egyedi befektetője, a kölcsönös befektetési állomány értéke eléri az ezermilliárd dollárt.

London és Washington viszonya nem volt felhőtlen az elmúlt hónapokban, ugyanakkor a két országot történelmileg nagyon szoros kapcsolat köti össze. Ez a kapcsolat a Brexit után még szorosabb lehet – erre utalt Donald Trump a Theresa May kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatón. Trump szerint, ha London elhagyja az Európai Uniót, egy „nagyon-nagyon jelentős” kereskedelmi megállapodást is köthetnek.

A két ország találkozója egyértelműen szimbolikus üzenetet hordoz – jelentette ki Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. A brit uralkodói család ugyanis csak évi egy-két alkalommal hív meg állami vezetőket, így idén az amerikai elnökre került sor. Úgy véli, Nagy-Britannia

elsődlegesen gazdasági szempontokat tart szem előtt,

hiszen az Egyesült Királyság kilépése továbbra is napirenden van, és a Brexit jelentősen meghatározza majd az ország gazdasági kapcsolatait. Az ország érdeke, hogy ne izolálódjanak el globális szinten, de legyen egy biztos támasz, amelyre majd számíthatnak – jegyezte meg.

Politikai szempontok dominálnak Amerikánál

Mint mondta, az amerikai nézőpontot tekintve elsődlegesen a politikai szempontok dominálnak, hiszen az amerikai elnök számára fontos, hogy olyan országokkal mutatkozzon, amelyek szintén a nemzetállamok érdekeit tartják szem előtt és saját állampolgáraik érdekeit helyezik előtérbe.

Donald Trump és Theresa May is beszélt arról, hogy a két ország között különleges viszony áll fenn, és ezt a viszonyt továbbra is szeretnék megtartani – erről beszélt Rada Péter egyetemi docens. Megjegyezte, abban is egyetértettek, hogy az elmúlt két és fél év nem volt zökkenőmentes, hiszen Donald Trump „Amerika az első” elvét követve inkább aláásta Nagy-Britannia külpolitikai törekvéseit, beleértve a Brexit-tárgyalásokat is.

Gazdasági eredmények

A közös sajtótájékoztatón felelevenítették az eddigi gazdasági eredményeiket. Theresa May például kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal folytatott brit kereskedelem értéke tavaly megközelítette a 240 milliárd dollárt, és az eddigi kapcsolatrendszer további mélyítésére utalt. Trump erre reagálva közölte, lehetőséget lát egy nagymértékű kereskedelmi megállapodásra a Brexit után.

Halkó Petra emlékeztetett, a korábbi amerikai elnök, Barack Obama úgy vélte, Amerika Nagy-Britanniával való gazdasági kapcsolatai háttérbe szorulnak, ha az ország kilép az unióból, ugyanis Obama az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatokat helyezte előtérbe. Kiemelte,

most azonban fordult a kocka,

hiszen Trump ennek az ellenkezőjét vallja, szerinte a Brexit után sokkal nagyobb az esély egy önállóbb és intenzívebb kereskedelmi megállapodás megkötésére.

Rada Péter szerint a két ország erősödő viszonyát az is meghatározza, hogy Nagy-Britanniának gyakorlatilag zátonyra futott mindenfajta tárgyalása az Európai Unión belül, az Egyesült Államoknak pedig könnyebb csak egyetlen országgal tárgyalni ebből a szempontból. Felhívta a figyelmet arra, hogy a britek ugyanakkor beleeshetnek Amerika „csapdájába”, mert elképzelhető, hogy az amerikaiak mindenre igényt tartanak majd – fogalmazott a szakértő.

Kényszertárgyalási helyzet

Itt arról lehet szó, hogy az esetlegesen létrejövő

szabadkereskedelmi megállapodás

kiterjedhet például a mezőgazdaságra vagy a fogyasztóvédelmi szabályok megváltoztatására – jegyezte meg. Hozzátette, ha ez valóban bekövetkezne, akkor az Egyesült Királyságnak ismételten az Európai Unió tagállamaival kellene megállapodni egy bármilyen jellegű szabadkereskedelmi megállapodás formájában.

Hangsúlyozta, az Egyesült Királyság egy úgynevezett „kényszertárgyalási” helyzetbe került a Brexit miatt, így muszáj tárgyalnia Amerikával. Amerika azonban kihasználja ezt a helyzetet, és tulajdonképpen beleszorítja a brit tárgyalópartnert egy olyan helyzetbe, amelynek következtében a britek feladhatnak bizonyos érdekeket, de akár az EU-val való későbbi megegyezéseket is ellehetetleníthetik. Hozzátette, egyelőre úgy tűnik, Washington egy megállapodás nélküli Brexit-ben érdekelt.

(Fotó: EPA/ANDY RAIN)

Nagyszabású rendezvénnyel emlékeztek meg Angliában a normandiai partraszállás 75. évfordulójáról

A brit uralkodó, Donald Trump amerikai elnök és sok más külföldi vezető részvételével nagyszabású rendezvényen emlékeztek meg szerdán a dél-angliai Portsmouth kikötővárosában a nyugati szövetségesek

normandiai partraszállásának 75. évfordulójáról.

Az eseményen Nagy-Britannia mellett 15 ország vezetői voltak jelen, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Andrej Babis cseh kormányfő és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.