Alkotmánymódosítást sürget a román elnök

A romániai igazságügyi népszavazáson kifejezett választói akaratnak mielőbb érvényt kell szerezni, ehhez pedig alkotmánymódosításra van szükség – jelentette ki kedden Klaus Iohannis román államfő, aki ennek érdekében konzultációsorozatot kezdett a parlamenti pártokkal.

A jobboldali elnök úgy értékelte, hogy „ő és a románok győztek” a referendumon, amelyen több mint hatmillió választó támogatta, hogy ne részesülhessenek amnesztiában a korrupciós bűncselekmények elkövetői, és a kormány ne módosíthassa sürgősségi rendelettel a büntetőjogot.

Ezeket a tilalmakat szerinte mielőbb be kell építeni a román jogrendbe, beleértve annak a lehetőségnek a bevezetését is, hogy a sürgősségi kormányrendeletekkel szemben az ombudsmanon, azaz a „nép ügyvédjén” kívül más intézmények is óvást emelhessenek az alkotmánybíróságon. Ez utóbbira Iohannis a referendum második kérdése révén kért és kapott választói támogatást.

A május 26-i népszavazás véleménynyilvánító jellegű volt, az általa kifejezett népakaratnak pedig csak alkotmánymódosítással lehet érvényt szerezni.

Az elnök elismerte, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszonyok nem teszik lehetővé az alaptörvény átfogó módosítását, de reményét fejezte ki, hogy a referendum által megkövetelt alkotmánymódosításokhoz sikerül a szükséges parlamenti többséget kialakítani.

Úgy vélekedett, ha a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) vonakodna a referendumon kifejezett népakaratot gyakorlatba ültetni, akkor a választóknak még további három alkalmuk lesz a közeljövőben újból „megleckéztetni” a PSD-t, az év végi elnökválasztáson, illetve a jövő évi helyhatósági és parlamenti választásokon.

Újságírói felvetésre reagálva Iohannis szégyenletesnek nevezte a szenátus hétfői döntését, amikor a szociáldemokrata többsége nem járult hozzá, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi vizsgálatot indítson a kisebbik kormánypártot, a liberális ALDE-t vezető Calin Popescu Tariceanu házelnök ellen.

Az államfő úgy értékelte: a kormánypártok semmit sem értettek meg a május 26-i korrupcióellenes népszavazás üzenetéből az európai parlamenti (EP-) választáson elszenvedett “csúfos kudarcukból” és továbbra is semmibe veszik a választók akaratát.

Az államfő keddre az EP-választáson győztes jobboldali pártok és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) küldöttségét hívta egyeztetésre az elnöki hivatalba. Az alkotmánymódosítást előkészítő konzultációsorozatot szerdán folytatja a többi parlamenti parttal.