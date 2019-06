Három alelnök veszi át a német szociáldemokraták vezetését

Átmeneti időre három alelnök veszi át a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetését, miután hivatalosan lemondott a Németországot a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és a Keresztényszociális Unióval (CSU) együtt kormányzó párt elnöke – jelentették be hétfőn Berlinben.

Andrea Nahles távozása után Malu Dreyer, Manuela Schwesig és Thorsten Schäfer-Gümbel veszi át az SPD irányítását.

Átmeneti időre három alelnök veszi át a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetését (Fotó: EPA/FILIP SINGER)

A párt továbbra is cselekvőképes, és kitart a CDU/CSU-val kötött koalíciós szerződés mellett – hangsúlyozták az elnökség ülése után tartott tájékoztatójukon.

A három alelnök irányításával a párt valamennyi szervezetét átfogó közös gondolkodás kezdődik. Ennek első szakasza június 24-én, az elnökség következő ülésén ér véget, amikor döntenek a további menetrendről és egy sor alapvető kérdésről.

A többi között arról, hogy milyen módon – a tagság vagy kongresszusi küldöttek szavazatival – válasszanak elnököt, és hogy egy elnöke vagy két társelnöke legyen-e a pártnak

Arról is döntenek majd, hogy miként hajtsák végre a koalíciós megállapodás azon pontját, miszerint a törvényhozási ciklus félidejében – 2019 őszén – felül kell vizsgálni a szövetségi kormány munkáját, a koalíciós együttműködésről szóló szerződés eredményeit – fejtették ki a tájékoztatón.

Andrea Nahles a párt szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának vezetőjeként is tevékenykedett, és erről a tisztségéről is lemondott. A képviselőcsoport munkájának irányítását – ugyancsak átmeneti időre – Ralf Mützenich veszi át – jelentették be a három alelnök tájékoztatóján.

Andrea Nahles vasárnap közölte, hogy távozik tisztségeiből. Egy héttel korábban, május 26-án az SPD az európai parlamenti (EP-) választáson minden korábbinál gyengébb, 15,8 százalékos eredményt ért el, a brémai tartományi választáson pedig csak a második helyen végzett, így 73 évi kormányzás után ellenzékbe szorulhat.

A kettős kudarc révén tovább erősödtek a pártelnök-frakcióvezető tevékenységét bíráló hangok, és felerősödtek azok a követelések is, amelyek szerint az SPD-nek véget kell vetnie a CDU/CSU-val a 2005-2009-es és a 2013-2017-es ciklus után tavaly ismét elkezdett kormányzati együttműködésnek, és ellenzékben kellene próbálkoznia a megújulással.

A koalíciós társak részéről hétfőn ismét a kormányzati munka folytatására szólították fel a szociáldemokratákat. Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke hangsúlyozta: nem szabad „könnyelműen” felmondani a nagykoalíciót – a CDU/CSU-SPD összetételű kormányt – , mert a hazai és nemzetközi kihívások miatt stabilitásra van szükség, és el kell kerülni, hogy kormányválság vagy hosszadalmas választási kampány kezdődjék Németországban.