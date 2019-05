A Fidesz Európa-politikája 2004 óta mindig találkozott a társadalom elvárásaival

Tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk – így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP európai parlamenti választáson elért eredményét értékelve a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő szerint tanulságos, hogy a Soros-szervezetek által leginkább támadott országok vezető pártjai szerepeltek a legsikeresebben a voksoláson.

A miniszterelnök emlékeztetett, a keddi uniós csúcson az állam- és kormányfők kimondták, a bizottsági elnöki tisztségre a csúcsjelöltek nem automatikus jelöltjei az Európai Tanácsnak. Ahogy fogalmazott: félretettük őket. Orbán Viktor beszélt a hazai ellenzék szerepléséről is, és amellett, hogy gratulált nekik, elmondta, hogy olyan erők kaptak most nagyobb támogatást, amelyekkel már birkózott eleget az elmúlt 30 évben, az emberek miattuk hívták vissza a Fidesz-KDNP-t kormányozni 2010-ben. A miniszterelnöki interjút szakértők a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elemezték.

A Fidesz-KDNP-é a legjobb néppárti eredmény

Nem most először parancsol tiszteletet a Fidesz-KDNP mostani eredménye, hiszen a pártszövetség a korábbi európai választásokon is jól szerepelt, az Európai Néppárton belül 2014 után idén is a legjobb eredményt érte el – fogalmazott Kiszelly Zoltán politológus, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója a műsorban.

A Fidesz-KDNP 51,48 százalékos támogatást szerzett az európai parlamenti választáson (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Megjegyezte: csak Máltán kapott hasonló nagyságrendű támogatást az ottani győztes, a baloldali munkáspárt, amely a Fidesznél valamivel nagyobb arányát szerezte meg az ottani szavazatoknak, ugyanakkor a máltai politikai rendszerben két nagy párt váltja egymást.

Felhívta a figyelmet, hogy 2006 óta

az elmúlt 11 választást mindig a Fidesz nyerte,

a három országgyűlési választáson pedig kétharmados mandátumarányt jelző szavazataránnyal győzedelmeskedett.

Elismerendő Orbán Viktor folyamatos jó eredménye

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett, fontos időszak előtt áll az Európai Parlament, hiszen hamarosan dönteni kell a fontosabb tisztségekről, ilyenkor pedig meghatározó, az egyes állam- és kormányfők legitimációjának erőssége a vitákban.

Kiemelte: történelmi jelenségről van szó, hiszen 2004 óta, az itthoni első európai parlamenti választások óta egyszer sem fordult elő, hogy a mandátumot szerző ellenzéki pártok együttesen több szavazatot kaptak volna, mint a Fidesz-KDNP, vagy korábban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség. Azaz 2004 óta egyetlen dolog állandó:

a Fidesz Európa-politikája mindig találkozott az aktuális társadalmi elvárásokkal

– hangsúlyozta.

Megsüvegelendő, és meg is süvegelik, ha egy kormányfő folyamatosan, különböző történelmi dimenziókban képes a saját igazát átadva a magyar társadalom véleményét képviselni az Európai Unióban – fogalmazott.

Kitért a német eredményre is, Tóth szerint legitimációs szempontból óriási különbségek vannak a két ország eredményei között, hiszen a németországi győztes, CDU–CSU pártszövetség csupán 22,2 százalékot kapott, az és az SPD, a szociáldemokraták szavazatait a sajátjaikéhoz adva sem érik ez az 50 százalékot.

Sok a kérdőjel az újonnan felálló Európai Parlament körül

A várható csúcsjelölt kilétéről Tóth Erik azt mondta: egyelőre nem egyértelmű, hogy az Európai Tanács kit javasol az Európai Bizottság elnöki posztjára. Az sem biztos, hogy Michel Barnier-nek, az Európai Néppárt alelnökének, akit Tóth Erik időnként túldimenzionált személynek tart, bármilyen beleszólása lesz a jelölésbe.

Most még Donald Tusk vezeti az Európai Tanácsot, de hamarosan itt is új elnököt választanak (Fotó: EPA/Olivier Hoslet)

A néppárton belüli politikai helyzetről elmondta: a Fidesz-KDNP-n kívül a mostani tagpártok közül a keresztény-konzervatív, hagyományosan jobboldalinak tekinthető pártok nem erősödtek meg a választásokon és nem tudtak teret nyerni például a migrációt támogató politikai erőkkel szemben.

Emiatt egyetért a miniszterelnökkel a tekintetben, hogy meg kell várni az Európai Tanács döntését a csúcsjelöltet illetően és az Európai Parlament újonnan alakuló politikai összetételét, ezt követően lesz csak értelme politikai jövőt keresni a Fidesznek az Európai Néppártban. Hozzátette: akár az a képtelen helyzet is előfordulhat, hogy a néppártban többségbe kerülnek a liberális tagpártok.

A Fidesz 13 mandátuma ugyan fontos, de az Európai Szocialisták és az Európai Néppárt együttesen már nem tud többséget szerezni az Európai Parlamentben, így

kérdés, hogy milyen további szövetségek köttetnek meg.

Az is a jövő zenéje, hogy a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter vezetésével kialakulóban lévő frakció milyen összetételű lesz. Ha a német AfD például tagja lesz, akkor a magyar kormányzó pártok együttműködési lehetőségei leszűkülnek, hiszen egyelőre a CDU–CSU fontosabb szövetségese a magyar kormánypártnak – fogalmazott az elemző.