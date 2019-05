HRW: Az egyiptomi biztonsági erők súlyos jogsértéseket követnek el

Az egyiptomi biztonsági erők számos alkalommal követtek el háborús bűncselekménnyel is felérő jogsértéseket a Sínai-félsziget északi részén – áll a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi emberi jogi szervezet kedden közzé tett jelentésében, amely egyúttal arra kéri az Egyiptommal baráti viszonyt ápoló országokat, hogy emeljék fel szavukat a jogsértések ellen.

„Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet észak-sínai ágát az egész világnak el kell ítélnie a csoport által elkövetett borzasztó jogsértések miatt, de a hadsereg ellenük indított offenzíváját, amelyet ugyanilyen súlyos, háborús bűnökhöz hasonlatos erőszakos cselekmények kísérnek, ugyanígy el kell ítélni” – hangsúlyozta a szervezet közel-keleti és észak-afrikai irodájának helyettes vezetője, Michael Page által jegyzett dokumentum.

A 134 oldalas, 2016-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgáló, interjúkat és műholdfelvételeket is tartalmazó jelentés egyebek között azzal vádolja a biztonsági erőket, hogy mintegy 50 alkalommal önkényesen tartóztattak le embereket – köztük gyerekeket is -, akiket kínzásoknak is alávetettek.

A vádak között szerepel továbbá 14 bírósági ítélet nélküli kivégzés, gyilkosság és több erőszakos kilakoltatás is.

A HRW bírálja a térségben tevékenykedő kormányhű milíciákat is, amelyek „a törvény fölött állnak”.

A jelentés arra kéri az Egyesült Államokat – amely évente mintegy 1,5 milliárd dollár segélyt küld Egyiptomnak – és a többi Kairóval szövetséges ország kormányát, ítéljék el az atrocitásokat. Az egyiptomi kormány részéről egyelőre nem reagáltak a jelentésre.

Korábban Kairó többször hangsúlyozta: a szigorú biztonsági intézkedésekre a félszigeten aktív dzsihadista csoportok elleni harc érdekében van szükség.

A washingtoni székhelyű Tahrir Közel-Keleti Kutatóintézet (TIMEP) szerint az egyiptomi hatóságok több mint 12 ezer embert tartóztattak le ezen a területen, köztük mintegy 3076 olyan embert, akiket harci cselekmények elkövetésével vádolnak. Az intézet arról számolt be, hogy 2014 és 2018 között a hatóságok és a fegyveresek összecsapásai során összesen 1226 rendőr és katona vesztette életét.

A Sínai-félszigeten azóta szaporodtak meg a terrorcselekmények, hogy az egyiptomi Muszlim Testvériség mozgalomhoz tartozó, demokratikusan megválasztott Mohamed Murszi államfőt 2013-ban a hadsereg elmozdította a hatalomból. A térségben ezt követően fegyveres harcot indító iszlamista szervezet 2014-ben hűséget fogadott az Iszlám Államnak, és felvette a Vilájat Sínai (Sínai Tartomány) nevet. Az elnöki posztot Murszi hatalmának megdöntése után elfoglaló Abdel-Fattáh esz-Szíszi tavaly februárban hirdette meg a Sínai-2018 nevű terrorelhárító hadműveletet.