Spanyolországban a szocialistákra szavaztak a legtöbben

Spanyolországban a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) nyerte el a legtöbb, összesen 20 mandátumot az európai parlamenti (EP-) választásokon vasárnap – jelentette be Isabel Celaá kormányszóvivő a szavazatok 85,6 százalékos feldolgozottságánál.

Az ügyvezető kormánypártra a szavazók 32,8 százaléka voksolt a dél-európai országban. Második helyen a konzervatív Néppárt (PP) végzett 12 mandátum megszerzésével a rájuk leadott 20,1 százaléknyi szavazatnak köszönhetően. Harmadik lett az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt, amely így 7 képviselőt delegálhat Brüsszelbe, miután megkapta a szavazatok 12,2 százalékát. Az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés 6 mandátumot nyert a szavazatok 10 százalékával. A VOX radikális jobboldali pártnak 3 mandátumot jelent a megszerzett 6,2 százaléknyi támogató voks.

Bejutott az európai parlamentbe a Köztársaságokat most (Ahora Republicas) nevű katalán, baszk és galiciai baloldali nacionalista pártokat tömörítő formációi is, 3 képviselői helyük lesz a voksok 5,7 százalékával. Velük nyert mandátumot Oriol Junqueras volt katalán elnök, aki több mint 18 hónapja van előzetes letartóztatásban Spanyolországban, és lázadással vádolják a 2017. október 1-én megrendezett, alkotmányellenes függetlenségi népszavazás miatt.

Képviselő helyet szerzett továbbá Carles Puigdemont volt katalán elnök is, aki másfél éve önkéntes száműzetésben él Belgiumban, ahova a katalán függetlenségi politikusok elleni per elől menekült. Ő a Szabadok Európáért/Együtt Katalóniáért (Lliures per Europa/Junts per Catalunya) katalán függetlenségi erő színeiben indult, amely 2 mandátumhoz jutott 6,4 százaléknyi szavazattal.

Egy képviselőt delegálhat az EP-be a Szolidáris Európáért Koalíció (Coalición por una Europa Solidaria), a regionális középpártok választási együttműködése. Spanyolország 54 uniós mandátummal rendelkezik jelenleg, amely öttel növekedhet Nagy-Britannia távozása után. Az európai parlamenti választások ebben az évben egybeestek a helyhatósági választásokkal, ami utoljára 1999-ben, húsz évvel ezelőtt fordult elő.