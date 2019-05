Folyamatosan bővül a brit Konzervatív Párt vezetői posztjáért indulók névsora

Folyamatosan bővül a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői posztjáért indulók névsora: szombaton kora délutánig öten jelezték, hogy megpályázzák a tisztséget.

Theresa May miniszterelnök, a párt jelenlegi vezetője előző nap jelentette be, hogy június 7-én távozik a Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.

A június 10-én kezdődő utódválasztási folyamat első szakaszában az alsóházi konzervatív frakció többfordulós szavazássorozattal két lehetséges jelöltre szűkíti az indulók listáját, egy-egy jelöltet kiejtve minden egyes fordulóban.

Ha az utolsó forduló után versenyben maradt két jelölt egyike sem lép vissza, a Konzervatív Párt 124 ezer regisztrált tagja választhatja meg közülük postai szavazással a párt új vezetőjét, aki egyben Nagy-Britannia következő miniszterelnöke is lesz.

Boris Johnson volt külügyminiszter, a keményvonalas tory Brexit-tábor zászlóvivője – a felmérések szerint a legesélyesebb utódjelölt – már több mint egy héttel Theresa May pénteki bejelentése előtt jelezte indulási szándékát.

Johnson múlt csütörtökön egy manchesteri üzleti rendezvényen vett részt, és arra a hallgatói kérdésre, hogy megpályázza-e a Konzervatív Párt vezető posztját, ha May távozik, úgy válaszolt, hogy természetesen. Theresa May pénteki bejelentése után Boris Johnson megerősítette indulási szándékát.

Theresa May brit miniszterelnök bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt és a kormány éléről (Fotó: MTI/ EPA/ Neil Hall)

A volt külügyminiszter – aki tavaly az általa túl engedékenynek és enyhének tartott kormányzati Brexit-stratégia miatt távozott a külügyi tárca éléről – kijelentette: ha ő lesz a miniszterelnök, Nagy-Britannia a Brexit jelenleg érvényes határidején, október 31-én mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást a brit parlamentben, akár nem.

Az EU-val novemberben elért megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor utasította el nagy többséggel.

Johnsonon kívül szombat délutánig jelezte indulási szándékát Jeremy Hunt külügyminiszter, Rory Stewart, a nemzetközi fejlesztési tárca vezetője, Matt Hancock egészségügyi miniszter és Esther McVey volt munka- és nyugdíjügyi miniszter.

Nem indul ugyanakkor Amber Rudd, a munka- és nyugdíjügyi tárca jelenlegi vezetője, akit korábban sokan szintén lehetséges utódjelöltnek tartottak.

Az EU-párti álláspontjáról ismert Rudd a BBC rádiónak nyilatkozva szombaton úgy fogalmazott: a Konzervatív Párt és az ország olyasvalakit szeretne a miniszterelnöki székben látni, aki „lelkesebben pártolja a Brexitet”, mint ő.

Egybehangzó várakozások szerint akár tucatnyi további induló is csatlakozhat az utódjelölti névsorhoz a következő napokban, köztük Michael Gove környezetvédelmi miniszter, Sajid Javid belügyminiszter, Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter, Penny Mordaunt védelmi miniszter és Andrea Leadsom, az alsóház volt vezetője.

Jó eséllyel indul Sir Graham Brady, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb szakpolitikai irányadó és végrehajtó testülete, a kormányzati tisztséget nem viselő képviselők alkotta 1922 Bizottság eddigi elnöke is, aki Theresa May pénteki bejelentése után lemondott a bizottság vezetői posztjáról.

Bradynek kulcsszerepe volt May távozási menetrendjének kialakításában. A rendkívül befolyásos konzervatív politikus többször is tárgyalt az elmúlt hetekben a kormányfővel, legutóbb közvetlenül azelőtt, hogy Theresa May pénteken bejelentette távozásának időpontját.

A nagy londoni fogadóirodák azonban Boris Johnsont tartják az abszolút esélyesnek.

A legnagyobb brit fogadóhálózat, a William Hill szombaton 1/1-es kiírást – vagyis nettó zéró pénznyeremény-esélyt – tartott érvényben arra, hogy Johnson lesz Theresa May utódja a Konzervatív Párt és a kormány élén.

A cég fogadási listáján messze lemaradó másodikként Dominic Raab következik 5/1-es kiírással, utána Michael Gove 9/1-es, Jeremy Hunt 11/1-es, Rory Stewart és Andrea Leadsom 16/1-es nyereményesély-kiírással.

A Konzervatív Párt tagsága körében is Boris Johnson a legnépszerűbb a lehetséges utódjelöltek közül.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov minapi kimutatása szerint a tagság 39 százaléka helyezi Johnsont az utódjelöltek népszerűségi listájának első helyére, vagyis ennyien szavaznának Johnsonra szívesebben, mint a lehetséges teljes mezőny más tagjaira.

A második legnépszerűbb jelöltet, Domininc Raab volt Brexit-minisztert a párttagság 13 százaléka sorolta a preferenciális névsor élére.