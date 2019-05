Célegyenesbe érkezett az EP-választási kampány

Európa nemzetei választanak. Több országban már szavaztak, csütörtökön voksoltak a britek és a hollandok, pénteken az írek, és elkezdődött a cseh kétnapos választás is, amely szombat délután fejeződött be. Szombaton Szlovákiában, Lettországban és Máltán is elkezdődött a voksolás. Vasárnap 21 európai nemzet választ majd képviselőket.