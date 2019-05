Szlovákia szombaton szavaz

Szlovákiában május 25-én, szombaton reggel 7 órától este 10 óráig lehet szavazni az Európai Parlamentbe jelölt személyekről a 31 induló párt és politikai tömörülés listáján.

A szavazásra jogosultak száma négy és fél millió az országban, és több mint 800 olyan választó van, aki nem szlovákiai állampolgár, de állandó lakhellyel rendelkezik az országban, és úgy döntöttek, hogy szlovák jelöltekre szeretnének voksolni – számolt be az M1 helyszíni tudósítója.



A választási részvételt nehéz megjósolni, az öt évvel ezelőtti választáson alacsony, 13 százalékos volt a részvétel. A közvélemény-kutatások szerint idén néhány százalékkal jobb eredmény várható, de a 20 százalékot így sem fogja elérni a részvételi arány – tette hozzá.

Szlovákiában 14 képviselőt választanak, de amíg nem történik meg a Brexit (Nagy-Britannia tényleges távozása az EU-ból), addig csak 13 szlovákiai képviselő foglalhat helyet az EP-ben. Az eredményeket itt is vasárnap közlik.

A felvidéki magyaroknak fontos az idei választás is abból a szempontból, hogy sikerül-e idén is magyar képviselőt delegálni az Európai Parlamentbe. Az elmúlt öt évben két magyar képviselő is volt, egyik a Magyar Közösség Pártja, a másik pedig a Híd pártjának színeiben.

A címlapfotó illusztráció.