Javában zajlik a szavazás az Egyesült Királyságban és Hollandiában

Elkezdődött az európai parlamenti választás, a következő négy napban 28 uniós tagállamban csaknem 400 millió ember voksolhat. Csütörtökön az Egyesült Királyságban és Hollandiában startolt el a szavazás. A hollandoknál a bevándorlás témája uralta a kampányt, a briteknél pedig továbbra is a belpolitikai válság, a Brexit körüli zűrzavar a fő téma – közölte az M1 Híradója.

Hollandiában az előzetes felmérések azt jelezték, hogy a Mark Rutte miniszterelnök vezette jobbközép kormányzó pártot egy új euroszkeptikus, bevándorlásellenes párt taszíthatja le a dobogó legfelső fokáról.

A 2016 őszén alapított Fórum a Demokráciáért elnöke, Thierry Baudet programjában fő helyen szerepelt a tömeges migráció visszaszorítása. Azt is sűrűn hangoztatta, hogy Hollandiának – az Egyesült Királysághoz hasonlóan – távoznia kellene az Európai Unióból.



Urnához járult az Európai Bizottság holland állampolgárságú alelnöke, Frans Timmermans is, aki az Európai Parlament szocialista frakciójának csúcsjelöltje. Timmermans tagja a hollandiai Munkapártnak, amelynek három képviselője volt az uniós parlamentben, ám egyes közvélemény-kutatók ezúttal a bejutási küszöb közelében mérték a népszerűségét.

Rendben kinyitottak a szavazóhelyiségek abban az országban is, amely épp távozni készül az Európai Unióból. Abban mindenki egyetért, hogy Egyesült Királyságban az idei EP-választás nem más, mint egy újabb véleménynyilvánítás a Brexitről. A szigetország többszöri halasztás után most éppen őszre tervezi a kilépés időpontját, ám az EP-választást így is meg kell tartani Nagy-Britanniában.

A 2016-os Brexit-népszavazás szószólója, Nigel Farage erre az alkalomra Brexit néven külön pártot alapított, amely a mai szavazáson akár a voksok egyharmadát is besöpörheti.

A maradáspártiak táborát jelenleg a Liberális Demokrata Párt vezeti, amely a Brexit leállítását követeli, és amely nemrég remek eredményt ért el a részleges helyhatósági választáson. A kormányzó konzervatívokat viszont a felmérések szerint mindkét oldalról alaposan megbüntethetik a választók, a Brexit körül kialakult káosz miatt.

Közben egyre fogy a levegő Theresa May brit kormányfő körül, londoni lapértesülések szerint nem kizárt, hogy a miniszterelnök még a hétvégén bejelenti lemondásának pontos dátumát.