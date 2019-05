Holnaptól elkezdődik a 2019-es európai parlamenti választás

A nemzetek arról dönthetnek, hogy kik képviseljék őket a következő öt évben Brüsszelben. Csütörtökön az Egyesült Királyság és Hollandia választópolgárai szavaznak. Hollandiában a kampányhajrában botrány robbant ki, melynek következtében lemondott a migrációügyi államtitkár. A britek pedig csak kényszerből szavaznak, mivel kilépésük az Európai Unióból nem vált törvényesen hatályossá – hangzott el az M1 Híradójában.

A hágai parlament előtt kérte felmentését az uralkodótól szerdán a migrációs ügyekért felelős államtitkár, Mark Harbers. Szerinte a botrány megingatta a kormányba vetett bizalmat, ezért benyújtja lemondását. Elmondta, a menedékkérőkről közölt éves jelentés komoly zavart okozott. A fő kifogás az volt, hogy nem volt könnyű megtalálni számos fontos kérdést.

Bár a politikus szavaiból úgy tűnik, csak részletkérdésről van szó, a helyzet ennél sokkal súlyosabb. A beszámoló a menekültstátusszal rendelkezők által elkövetett bűncselekményekről készült. A jelentésben a 4600 ilyen bűncselekmény közül az ezer legsúlyosabb bűncselekményt – például szexuális bűncselekményeket, gyilkosságot és súlyos testi sértést – az úgynevezett egyéb kategóriába sorolták.

Az ügy hatalmas felháborodást keltett Hollandiában,

ahol a befogadó politikát folytató kormánnyal szemben egyre többen vannak azok, akik kritikusan állnak a bevándorláshoz. Különösen azóta, hogy márciusban egy török származású migráns Utrecht városában lövöldözött egy villamoson, és három embert ölt meg. A terrortámadás elkövetőjéről kiderült, hogy korábban nemi erőszak miatt állt bíróság előtt.

A holland emberek véleményét jól kifejezi a mindössze három éve alapított Fórum a Demokráciáért párt robbanásszerű erősödése. A Therry Baudet vezette, markánsan bevándorlásellenes párt az alig három nappal az utrechti terrortámadás után rendezett tartományi választásokon ugyanannyi mandátumot szerzett mint a kormányfő, Mark Rutte pártja, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD).

Nemcsak a migráció miatt népszerű az új holland erő

A pártalapító egy rotterdami konferencián az M1-nek azt mondta, az ottani pártok megfeledkeztek arról, hogy mi a fontos az embereknek.

Az új holland erő távolról sem csak a bevándorlást ellenző kijelentések miatt vált ennyire népszerűvé – mondta el Palóc André, a Századvég elemzője az M1 műsorában. Szerinte a holland választók nagy része egyetért abban is a Fórum a Demokráciáért elnökével, hogy az Európai Unió antidemokratikusan működik, és figyelmen kívül hagyja az emberek véleményét.

Nagy-Britannia is részt vesz az EP-választáson

A Brexit, vagyis az Egyesült Királyság uniós kiválásának kudarca után a szigetországban is megtartják az európai parlamenti választásokat. A szavazóhelyiségek itt is csütörtökön nyitnak.

A Munkáspárt „erős bástyájának” tartott Islingtonban csütörtök előtt még nyoma sem volt a választási hangulatnak. Néhányan azt mondták, csalódtak a Munkáspártban, és más pártot választanak. A közvélemény-kutatások is azt jelzik, hogy a balul sikerült Brexit miatt a hagyományos brit pártok, vagyis

a kormányzó konzervatívok és a Munkáspárt támogatottsága történelmi mélységbe zuhant.

Az uniópárti szavazók voksaival a Brexit leállításáért kampányoló Liberális Demokrata Párt jó eséllyel a második helyen végezhet. Önbizalmukat a helyhatósági választásokon elért sikerek is erősítik.

Az újonnan alakult Brexit Párt lehet a biztos befutó

Az EP-választások biztos befutója az újonnan alakult euroszkeptikus Brexit Párt lehet, melynek Nigel Farage a vezéralakja.

A Konzervatív Párt lehet az EP választások egyik legnagyobb vesztese. A kormányzó párt jelöltjei nem is kampányoltak. A választások előestéjén még mindig a Brexittel voltak elfoglalva.

Az immár három éve húzódó uniós kiválási folyamatot a brit kormányfő legújabb Brexit-tervezete még jobban bonyolíthatja. Theresa May szerint az Egyesült Királyság már nyáron kiléphet az EU-ból. May ugyanakkor egy második referendum lehetőségét is felvetette. A törvénytervezet előírja, hogy a képviselőknek lehetőséget kell adni a döntésre egy esetleges újabb népszavazás kiírásáról. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az alsóház jogszabályba iktatja a kilépési feltételrendszert.

Az elvi lehetősége ugyanakkor fennáll annak, hogy a britek 73 képviselője ne foglalja el a helyét az Európai Parlamentben – tájékoztatott a helyszíni tudósító. Ehhez arra lenne szükség, hogy az európai parlamenti választások és az új Európai Parlament alakuló ülése között a brit parlament elfogadja és ratifikálja a Brexit-megállapodást. Egyelőre úgy tűnik, erre kevés az esély – jegyezte meg.