Átalakulhatnak az erőviszonyok az EP-választás után – Széteshet a néppárt?

Csütörtöktől vasárnapig tartják az európai parlamenti választást az unióban. A tagországok többségében vasárnap lesz a voksolás, de Hollandiában és Nagy-Britanniában már csütörtökön az urnákhoz járulnak a választók. Az Egyesült Királyság részvétele az EP-választáson jelentősen befolyásolhatja az eredményt, és különleges abból a szempontból is, hogy a 2016-os Brexit-népszavazás után kevesen fogadtak volna arra, hogy 2019-ben a szigetország még mindig az Európai Unió tagja lesz.

Elemzői konszenzus alakult ki abban, hogy a migrációs válság következményeként

jelentősen megváltozhatnak az erőviszonyok

az új Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is. Az pedig szinte biztosan kijelenthető, hogy a tradicionális politikai formációk veszítenek majd támogatottságukból, ezáltal pedig befolyásukból az európai vezetésben.

A felmérések és a közvélemény-kutatások a migrációkritikus pártok és a zöld új baloldal erősödését jelzik. Az is jól látszik, hogy az Európai Parlament következő ciklusát a szuverenisták és föderalisták vitája, valamint a kontinensre irányuló népvándorlás kezelésének mibenléte határozza majd meg.



Globalizáció és újkori népvándorlás

A belpolitikai erőviszonyokat Európában nagyjából ugyanaz a törésvonal választja ketté – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója az M1 Szemtől szembe című műsorában. Az egyik nem más, mint a globalizáció, amely eddig egy spontán folyamat szerint zajlott, most pedig egy irányított folyamat szerint halad. A másik pedig a migráció és az újkori népvándorlás folyamata.

Szerinte a migráció nagy hatással van a különböző társadalmi folyamatokra, sőt még a pártrendszereket is átírja az Európai Parlamentben. Ezt mutatja, hogy

hasadnak a hagyományos pártok,

újak alakulnak, és az Európai Parlament meglévő pártjain belül is újfajta átrendeződés figyelhető meg. Hozzátette, a héten az európai szavazók döntik el, hogy melyik irányzat milyen erős lesz a parlamentben.

Az európai nagy pártok és a vezető politikusok megpróbálják elkerülni annak a látszatát, hogy pártjuk bármiféle gyengülést mutatna – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ elemzője. Szerinte az Európai Néppárt és a csúcsjelölt Manfred Weber is úgy viselkedik, mintha a legerősebb parlamenti párt lenne az övék, és szinte biztosak abban is, hogy Weber lesz a következő bizottsági elnök.

Visszaszorulnak a hagyományos pártok

Hangsúlyozta, jól láthatók azonban, hogy a hagyományos pártok vissza fognak szorulni, és nem lesz meg a szocialisták többsége az Európai Néppárttal közösen. Azt is elmondta, a néppárt erről nem hajlandó tudomást venni, ugyanakkor a szocialisták, élükön Frans Timmermansszal, már kalkulálnak arra az eshetőségre, ha gyengén szerepelnének. Kapcsolatba kerültek már a Zöldekkel is, és a szélsőséges baloldal irányába is elmozdultak – tette hozzá.

Az Európai Néppárt felőrlődését, szétesését eredményezheti a választások utáni pártcsalád-átrendeződés is, amennyiben Emmanuel Macron francia államfő mozgalmához a néppárt liberális irányultságú tagjai csatlakoznak, a Fidesz kilépésével pedig a konzervatív tábor egy része leszakad. A legfrissebb felmérések szerint az EU jelenlegi irányával elégedetlen pártok kellően megerősödnek ahhoz, hogy véget érjen az eddigi status quo.

Pozitívan mutatják be a migrációt a tévécsatornák

Egyre több csatornán vetítenek olyan érzékenyítő kisfilmeket, amelyek a migráció pozitív oldalát mutatják be. Kiszelly Zoltán szerint ezek a filmek kifejezetten az érzelmekre próbálnak meg hatni, hiszen racionálisan nem lehet azt elmagyarázni az európaiaknak, hogy a lakosságszám folyamatosan csökken Európában.

Csúcsjelölti vita Hollandiában (Fotó: MTI/EPA/ANP/Robin Van Lonkhuijsen)

Hangsúlyozta, ha a tagállamok nem térnek át a magyar vagy a lengyel megoldásra, miszerint

a saját nemzethez tartozó családokat kell támogatni,

könnyen lehet, hogy az európai polgárok egy idő után kiszorulnak saját területükről.

Példaként említette Németországot, ahová másfél millió embert engedtek be, fizették a szakképzésüket, az egyetemet és a tanfolyamokat is, de négy év után is ott tartanak, hogy ezeknek az embereknek csak 20 százaléka dolgozik.

Megjósolhatatlan az eredmény

Pócza István szerint az, hogy hogyan szavaznak majd az európai választópolgárok a héten, szinte megjósolhatatlan, de az egyes tagországokban lezajlott választások alapján elmondható, hogy sokan kritizálják a migrációs politikát.