Trump: Álhír, hogy az amerikai kormány tárgyalni fog Iránnal

Trump azt írta: a sajtó „mindenféle ismeret nélkül” állította, hogy az Egyesült Államok megpróbált volna tárgyalásokat előkészíteni Iránnal. „Ez hamis jelentés” – szögezte le.

….Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse – very sad for the Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019