Egységes hadászati eszközök vásárlásával javulhat az unió védelme

A különböző országok egyre komolyabb fegyverkezési versenybe kezdtek. Nemcsak a nagyhatalmak, hanem a kisebb országok is növelik védelmi képességeiket, és nemcsak a NATO szövetségén belül, hanem azon kívül is. Fegyveres konfliktusok bőven vannak világszerte, olyanok is, ahol a nagyhatalmak érdekei ütköznek – elég csak Szíriára vagy Ukrajnára gondolni.