Pelosi szerint az amerikai kongresszus nem adott felhatalmazást egy Irán elleni háborúra

Az amerikai kongresszus nem adott felhatalmazást egy Irán elleni háborúra – hangsúlyozta Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke csütörtökön újságírók előtt.

A házelnök közölte azt is: a republikánus kormányzat titkosított információkat is tartalmazó tájékoztatást ad majd a törvényhozás vezető politikusainak. A The New York Times című lap internetes oldalán azt jelentette: az amerikai titkosszolgálat eddig olyan titkosított fotókat hozna nyilvánosságra, amelyek egy kisebb méretű hajón lévő iráni rakétáról készültek, és bizonyítják a növekvő iráni fenyegetést. A Pentagon egyelőre nem tette közzé ezeket.

A lap két meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőre hivatkozva azt írta: további, egyelőre változatlanul titkosított fotók azt mutatják, hogy az amerikai kormány által nemrégiben terrorista szervezetnek minősített iráni Forradalmi Gárda tagjai több iráni kikötőben is rakétákat pakolnak hajókra.

Az amerikai sajtó először a múlt héten közölt – hírszerzési forrásokra hivatkozó – jelentéseket arról, hogy Irán rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat szállított a Perzsa(Arab)-öbölben. Ez a hírszerzési információ volt a hivatkozási alap az amerikai kormányzat számára ahhoz, hogy repülőgép-anyahajót és B52-es vadászbombázókat indítson a térségbe.

A hírszerzési információk – a The New York Times szerint – heves vitákat váltottak ki a Fehér Ház, a Pentagon és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) között a feltételezett iráni fenyegetés mértékéről.

A The Washington Post az internetes oldalán csütörtökön meg nem nevezett forrásokra hivatkozva szintén az amerikai kormányzaton belül nézetkülönbségekről írt. A lap tudni véli, hogy Donald Trump elnök aggódik, hogy az Iránban rendszerváltozást szorgalmazó John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó Irán elleni háborúba sodorja az Egyesült Államokat. A Post értesülései szerint az elnök mindenképpen diplomáciai úton szeretné enyhíteni a feszültséget.

Garrett Marquis, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője a CNN megkeresésére cáfolta a belső vitákról szóló sajtójelentéseket. Mint fogalmazott: ezek „nem pontosan tükrözik a valóságot”.