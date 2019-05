Szerbia nem csatlakozik a Moszkvával szembeni szankciókhoz

Szerbia nem vesz részt az oroszellenes hisztériában, s nem csatlakozik a Moszkvával szembeni szankciókhoz, mint azt Montenegró tette – jelentette ki Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter.

A TASZSZ orosz hírügynökségnek hétfőn adott interjúban Vulin hangsúlyozta, hogy egy sor ország, amely Oroszország nagy barátjaként állította be magát, mint például Montenegró is, büntetőintézkedéseket vezetett be ellene.

„Mi ilyesmit sosem teszünk” – húzta alá a szerb tárcavezető. „Ezért amikor bizonyos oroszországi intellektuális körökből azt halljuk, nem mi vagyunk Oroszország legmegbízhatóbb barátja, hogy belépünk a NATO-ba, ez számunkra fájdalmas és bántó” – fűzte hozzá.

„Aleksandar Vucic szerb elnök az egyetlen európai vezető, aki nyíltan bejelentette, hogy mi nem veszünk részt az oroszellenes hisztériában, s nem vezetünk be szankciókat” – hangoztatta Vulin.

Kijelentette: amíg Vucic marad az elnök, Szerbia nem csatlakozik a NATO-hoz sem. „Nem feledhetjük és nem bocsáthatjuk meg a NATO agresszióját” – tette hozzá Vulin az észak-atlanti szövetség 1999-es jugoszláviai légicsapásaira utalva. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy Szerbia részt vesz a NATO békepartnerségi programjában, amely szerinte éppen megfelelő szintű együttműködést tesz lehetővé, hogy az ne zavarja Belgrád párbeszédét Moszkvával, Pekinggel, valamint a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetével (ODKB).

Vulin megállapította, hogy soha nem látott jó szinten vannak Oroszország és Szerbia kapcsolatai. Mint mondta, Moszkva sosem bánik felsőbbrendű hatalomként Belgráddal, nem diktál feltételeket, s egyenrangúként kezeli Szerbiát.