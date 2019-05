A Fehér Házban tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump

Donald Trump munkalátogatáson fogadta Orbán Viktor kormányfőt. Az amerikai elnök azt mondta: a magyar miniszterelnököt egész Európában tisztelik. Kiemelte, azt is, hogy Magyarország büszke és jó tagja a NATO-nak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarország büszke arra, hogy fontos ügyekben, például az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni harcban közösen lép fel az Egyesült Államokkal.

Donald Trump az M1-en és a CNN amerikai hírtelevízióban is közvetített képsorok szerint az épület egyik bejáratánál személyesen fogadta Orbán Viktor kormányfőt, akivel kezet fogtak, üdvözölték a fotósokat, majd beléptek az épületbe, ahol megkezdődött a hozzávetőleg egyórásra tervezett megbeszélésük.

A találkozó elején Donald Trump azt mondta, hogy jó munkát végzett Orbán Viktor, mert biztonságban tartotta az országát. Azt is hozzátette, hogy a magyar kormány nagyszerű munkát végzett a keresztény közösség védelme érdekében. Megjegyezte, nagyon jó az Egyesült Államok kapcsolata Magyarországgal. Később pedig azt mondta, hogy Magyarország a NATO nagyon jó tagja. Donald Trump úgy fogalmazott: a magyar miniszterelnököt egész Európában tisztelik.

Az Egyesült Államok és Magyarország közti stratégiai szövetség kiterjesztését emelte ki amerikai látogatsának fő céljaként Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a két ország számos fontos területen hasonló erőfeszítéseket tesz, és a közös témák közül kiemelte az illegális bevándorlást, a terrorizmus elleni harcot és a keresztény közösségek védelme érdekében tett lépéseket.

A demokratikus reformokat érintő kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány a 2011-ben kidolgozott új alkotmány alapján dolgozik.



Május elsején érkezett meg a hivatalos meghívó

Május elsején érkezett meg a hivatalos meghívó Magyarországra az Egyesült Államokból. Orbán Viktor néhány nappal később azt mondta, hogy pénzről, bevándorlásról és gazdaságról tárgyalnak majd. A magyar kormány arra számított, hogy Trump győzelme és a demokraták bukása után javulnak majd a magyar-amerikai politikai kapcsolatok. Elemzők szerint az elmúlt bő két évben valóban ez történt – hangzott el az M1-en.

„Nem mindegy, hogy aki az Egyesült Államok leendő elnöke lesz, mit gondol a bevándorlásról, ez meg fogja határozni az életünket” – ezekkel a szavakkal méltatta Donald Trump politikáját Orbán Viktor három éve Tusnádfürdőn. A kormányfő még az amerikai elnök megválasztása előtt arról beszélt: támogatja a republikánus jelölt határozott és egyértelmű bevándorlásellenes álláspontját.

Donald Trumpot 2016-ban választották meg az Egyesült Államok elnökévé. Orbán Viktor miniszterelnökkel először két héttel később, telefonon egyeztetett. A miniszterelnök akkor egy interjúban úgy fogalmazott: Donald Trump világossá tette, hogy

nagyra tartja Magyarországot,

így komoly remény mutatkozik arra, hogy a demokrata kormányok alatt megromlott viszony rendeződhet az Egyesült Államokkal.

Elsőként az amerikai külügyminiszter látogatott Budapestre

A diplomáciai kapcsolatok újjáépítésének jegyében elsőként februárban Mike Pompeo amerikai külügyminiszter látogatott Budapestre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor arról beszélt, az előrelépés annak köszönhető, hogy mind a Trump-kormányzat, mind pedig a magyar kormány hazafias politikát képvisel.

Szakértők szerint a két ország politikája az elmúlt években

számos kérdésben közelített egymáshoz.

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya így például a közel-keleti keresztények üldözése elleni fellépésben, az Izraellel ápolt jó kapcsolatokban, a családpolitikában, az adócsökkentések kérdésében, valamint a védelem, a gazdaság és a kereskedelem terén is hasonló álláspontot képvisel.

A legtöbb egyezést mégis a migrációs politika mutatja, Orbán Viktor és Donald Trump is világossá tette, hogy határozottan kiáll a nemzetek szuverenitása és a bevándorlás megfékezése mellett.

A közös nevező a nyugati-keresztény kultúra megőrzésére való törekvés

Aaron Klein amerikai újságíró a XXI. Század Intézet konferenciáján az M1-nek úgy fogalmazott: a két politikus közötti közös nevező egyértelműen a nyugati-keresztény kultúra megőrzésére való törekvés.

„Rengeteg olyan pontot tudnánk hozni, a migráció elutasítása, az ENSZ menekültügyi paktumának az elutasítása, az ellene való szavazás, ezek mind olyan pontok, amelyek ebből a fajta világnézetből következnek” – vélekedett Kiszelly Zoltán az M1-en.

A politológus szerint ezért is lehet nagy jelentősége annak, hogy a találkozót éppen

az európai parlamenti választások kampányhajrájára időzítették.

Az elemző felhívta a figyelmet arra is, hogy míg az Egyesült Államoknak Franciaországgal, Németországgal és Brüsszellel is voltak konfliktusai, addig Donald Trump Magyarországra az „Európai Egyesült Államok” elutasításában és a határvédelem kérdésében is példaként tekint – közölte az M1 Híradója.