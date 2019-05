Dömötör Csaba: irányváltást kell kikényszeríteni Brüsszelben

A családtámogatási programot ért támadás még egy ok arra, hogy májusban irányváltást kényszerítsünk ki Brüsszelben – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, a Magyar rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjúban.

Dömötör Csaba arról beszélt: Brüsszelnek a programmal kapcsolatban elsősorban versenyjogi felvetései vannak, de valójában ez egy jogi köntösbe bújtatott támadás a magyar családtámogatási rendszer ellen. Úgy fogalmazott, ez a jogi kötözködés a kettős mérce sokadik bizonyítéka, mert úgy finanszíroznak Brüsszelből több tízezer migránskártyát, hogy az alapvető biztonsági szempontok sem érvényesülnek.

Ezzel szemben – amint a példa mutatja – a gyermekvállalást segítő lépéseket megpróbálják „elkaszálni”, ami teljes nonszensz – közölte az államtitkár. Hozzátette: az ügy jól mutatja a szemléletbeli különbséget, hiszen Brüsszelben a migrációval, Magyarországon pedig a családok célzott támogatásával kezelnék a népesedési problémákat.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/ Máthé Zoltán)

Hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt célkitűzése a családok megerősítése, ezért a kabinet ragaszkodik a program július elsejei elindításához. Dömötör Csaba azt is felvetette: korábban a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) folyósításához is a babaváró támogatásnál alkalmazott megoldást választották, és Brüsszel akkor nem emelt kifogást.

Kiemelte: a kormányzat azt reméli, hogy sok százezer párnak jelenthet érdemi segítséget a jövőben a babaváró támogatás.

Arról szólva, hogy Orbán Viktor kormányfő miért utasította vissza az Európai Bizottság élére a szocialista frakció által támogatott Frans Timmermans csúcsjelölt tévévita-meghívását, Dömötör Csaba kijelentette: az európai csúcsjelölteknek kell egymással vitatkozniuk, nem pedig a miniszterelnököknek.

Azokban a kérdésekben, amelyek Európa jövőjét érintik, a miniszterelnöknek egyértelmű az álláspontja – fogalmazott. Megjegyezte: ez lesz az első olyan európai választás, amelyen nem öt év a tét, hanem több évtized, nem elsősorban a gazdasági kérdések a meghatározóak, hanem a biztonsági és a civilizációs kérdések.

Megfogalmazása szerint az a dilemma lengi körül a választást, hogy Európa megmarad-e a jelenlegi formájában. Hozzátette, eközben az uniós politikai színtér rég nem volt ennyire megosztott.

A migráció ügyében mi nem szeretnénk kompromisszumot kötni azokkal, akik csak az önfeladást ajánlanák Európa számára – folytatta Dömötör Csaba – inkább kemény vitákra van szükség, és nem arra, hogy feladjuk az évszázadok alatt elért eredményeket.

Az államtitkár a szokásos nyomásgyakorlás részeként említette, hogy sajtóinformációk szerint Soros György által támogatott civil szervezetek annak érdekében léptek fel, hogy még az európai parlamenti választások előtt indítsák el Magyarország ellen az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárást. Hozzátette azt is: az eljárás előnye, hogy ott mindenképpen tényekről lesz szó, és ki fog derülni az eljárás végén, hogy a vitás ügyek túlnyomó részét már lezártuk az Európai Bizottsággal, évekkel ezelőtt.

A vitás ügyek egy másik részében viszont nem engedünk, mert azt gondoljuk, hogy senkinek nincsen joga abba beleszólni például, hogy kivel élünk együtt és kivel nem – jelentette ki Dömötör Csaba, aki szerint az, hogy sokan vesznek részt a Fidesz kampánygyűlésein, jól mutatja, hogy az emberek tisztában vannak a választás tétjével.

Szerintünk május 26. a demokrácia nagy napja lesz, mert évek óta beszélünk az Európa jövőjét érintő kérdésekről, így a migrációs válság következményeiről, küzdöttünk is nem keveset, de most először lesz lehetőségünk arra, hogy összeurópai választáson is döntsünk a követendő politikáról – mondta.

Az államtitkár megjegyezte: minden szavazat számít, most lehet piros lapot adni azoknak, akik eljátszanák Európa jövőjét.