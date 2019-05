A bevándorlásellenesek győzelmétől fél egy Soroshoz köthető aktivistahálózat

Adományokat kér támogatóitól egy Soros Györgyhöz köthető, több tízmillió aktivistával rendelkező szervezet, hogy masszív kampányt indíthassanak az általuk csak szélsőjobboldalinak nevezett, elsősorban bevándorlásellenes európai politikai erők ellen. Szerintük ez a közösség megnyerheti az európai parlamenti választást és hazaküldheti a migránsokat. A szervezet tavaly a magyar választási kampányba is beszállt Orbán Viktor és a Fidesz ellen – közölte az M1 Híradója.

Ez vészhelyzet! – ezzel a mondattal kezdi az Avaaz nevű aktivistahálózat május elején közzétett hírlevelét. A Soros György egyik szervezete által társalapított világméretű online hálózat arra szólítja fel tagjait: küldjenek támogató adományokat annak érdekében, hogy sürgős és – mint írták – masszív kampányt indíthassanak az általuk csak szélsőjobboldalinak nevezett európai politikai erők ellen.



Szerintük jelen állás szerint ez a közösség megnyerheti az európai parlamenti választást. “Ha ez megtörténik, és Európa elesik, minden, amiért küzdöttünk elvész. A szélsőjobboldal hazaküldi a migránsokat. Ezt nem hagyhatjuk” – nyomatékosítják, majd hozzáteszik: 20 dollárral akár már 10 ezer szavazóhoz is eljuthatnak. A levél végén azt ígérik, hogy

ha elég pénz összejön, akkor “elárasztják a kulcsországokat reklámokkal és kampányvideókkal”.

Az M1 Híradója emlékeztetett: így tettek például Magyarországon a tavalyi országgyűlési választás előtt is. “Ha az ellenzéki szavazók összefognak, akkor legyőzhetik Orbán Viktort.” – többek között ilyen feliratú hirdetések jelentek meg a legnagyobb közösségi oldalon.

Akkor az Origo írt arról, hogy a Soros Györgyhöz köthető, több mint ötvenmillió aktivistával rendelkező szervezet egy hónappal a magyar választás előtt a követőinek a mostanihoz hasonló körlevelet küldött. Ebben elismerték, hogy ha támogatják őket, akkor beszállnak a magyar választási kampányba, és a kormánypárti jelölttel szemben a Soros György számára megfelelő jelölteket támogatják majd.

Végül a hálózat jóvoltából néhány nappal a választások előtt

már 20 percenként dobta fel a Facebook az Orbán-kormány elűzéséről szóló hirdetéseket.

Korábban nyíltan kampányoltak az amerikai elnök, Donald Trump, a konzervatív brit miniszterelnök, Theresa May, valamint a határozottan bevándorlásellenes olasz belügyminiszter, Matteo Salvini ellen is. Mostani hírlevelükben úgy fogalmaznak: a nacionalisták sorra nyerik a választásokat, legutóbb például Amerikában, Magyarországon és Brazíliában, és – mint írják – az utolsó bástyájukat, Európát, valamint legfontosabb intézményüket, az Uniót is fenyegetik. A levél végén arra is figyelmeztetik a tagokat, nézzék át, hogy az egyes országokban hogyan lehet beavatkozni a kampányba, amely a Soros Györgyhöz köthető szervezet szerint az eddigi legnehezebb küzdelmük lesz – közölte az M1 Híradója.