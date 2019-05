A szíriai harcok miatt több segélykonvoj nem jutott célba

Katasztrofálissá válhat a humanitárius válság Szíria északi és északnyugati részén, ha folytatódnak a térségben az összetűzések – figyelmeztetett pénteken az ENSZ Élelmezésügyi Programjának (WFP) a szóvivője, Marva Avvad.

A szóvivő az észak-szíriai Idlíb és az északnyugati Hama tartományt emelte ki, ahol az elmúlt héten egyre súlyosabbá váltak az összetűzések a lázadók és a Damaszkuszhoz hű Szíriai Arab Hadsereg (SAA) között. Hozzátette, hogy ha folytatódnak a harcok, akkor további menekültekre lehet számítani.

Avvad azt is közölte, a harcok kiújulása előtt a WFP mintegy 580 ezer embernek nyújtott segítséget a térségben, ám a helyzet súlyosbodása miatt több segélyszállítmányt nem tudott célba juttatni, így körülbelül 47 ezer ember az SAA offenzívájának a kezdete óta nem részesült a segélyekben.

A Szíriai Arab Vörös Félhold által közreadott képen az ENSZ segélyét szállítja az SZAVF teherautó-oszlopa Hadzsinba (Fotó: MTI/EPA)

Avvad rámutatott arra is, hogy a napokban elmenekült emberek az országban 2011 óta dúló polgárháború egy korábbi szakaszában már menekültként érkeztek ebbe a térségbe is. Hozzátette, hogy a legtöbben közülük már nem tudják kifizetni az utazást egy távolabbi, biztonságos övezetbe, így a szabad ég alatt alszanak vagy fák alá húzódnak be.

Szíriának ez a területe a Bassár el-Aszad vezette kormány ellen fegyveresen lázadó ellenzék utolsó zárványa. Damaszkusz a múlt héten indított offenzívát Idlíb és Hama tartomány ellen, a harcok pedig jelenleg is folynak. Pénteken a lázadó frakciók ellentámadást indítottak, amelyet az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű civil szervezet értesülései szerint az al-Kaida terrorszervezethez köthető iszlamista Haját Tahrír as-Sám (HTS) vezet.

A Damaszkuszt támogató Moszkva és a szíriai ellenzéket támogató Ankara szeptemberben megállapodott abban, hogy demilitarizált ütközőövezetet hoz létre egy 15-20 kilométer széles sávban az északnyugati tartományban, a kormányerőket a felkelőktől elválasztó demarkációs vonal mentén. A zóna magában foglalja a lázadók utolsó bástyájának számító északnyugati Idlíb tartományon kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat azóta sem tartottak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk is, a múlt hétig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

Márciusban Damaszkusz már leszögezte: készek akár erővel is visszavenni a különböző ellenzéki milíciák fennhatósága alatt álló területeket, és Bassár el-Aszad vezetése alatt újraegyesíteni az országot.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának országai a nap folyamán tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megvitassák a kialakult helyzetet.