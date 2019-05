Patthelyzet alakult ki Venezuelában – A hadsereg kezében a megoldás?

Juan Guaidó januárban az alkotmányra hivatkozva ideiglenes államfőnek nyilvánította magát, amit ötven ország elismert. A hadsereg viszont továbbra is hű az előző elnökhöz, Nicolás Maduróhoz. Venezuelában naponta ezrek vonulnak utcára az országban uralkodó bizonytalanság miatt. Az emberek egyre elégedetlenebbek, de vajon véget érhet valaha az országot sújtó válság?

Többen is voltak, akik megígérték, hogy követik, ha fellázad Nicolás Maduro ellen, mégsem tartották be a szavukat – mondta az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban a magát Venezuela ideiglenes elnökének nyilvánító Juan Guaidó. Az ellenzéki politikus továbbra is azt állítja, hogy nagyon közel a változás.

Valóban közel van már a változás? Milyen út vezethet addig – hangzott el a kérdés a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Juan Guaidó venezuelai parlamenti elnök, ellenzéki vezető egyik támogatója a caracasi Carlota légi támaszpontnál tartott tüntetésen (Fotó: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez)

Tüntetések és összecsapások



Minden tekintetben patthelyzet alakult ki Venezuelában, hiszen legutóbb nem sikerült a kormányváltás. Juan Guaidó terve újra kifulladni látszik – jelentette ki Rákóczi István, az ELTE Latin-Amerika tanszékének vezetője. Körülbelül három hónappal ezelőtt reálisan elképzelhető volt, hogy megfosztják hatalmától Madurót.

Két párhuzamos törvényhozás után, két párhuzamos végrehajtói hatalom is volt Venezuelában, ami meglehetősen sajátos dolog – magyarázta a tanszékvezető.

A műsorban elhangzó kérdésre, hogy vajon ki és miért tart ki még mindig Nicolás Maduro mellett, Gyarmati István egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő azt válaszolta, a diktatúrák sajátossága, hogy korrumpálják a fegyveres erők vezetőit. Ráadásul attól félnek, hogyha győz az ellenfél, akkor valamiféle felelősségre vonás is következhet.

Mint mondta, minél tovább tart az országban a kialakult patthelyzet, annál több összecsapás van az ellenzék és a kormányerők között, amelynek több száz áldozata van. Egyre kitartóbbak és határozottabban küzdenek mind a kormányerők, mind a felkelők.

Totális gazdasági összeomlás várható

Egyáltalán nem tudni, hogy meddig érdekelt a katonaság abban, hogy fenntartsa ezt a helyzetet, annak ellenére, hogy az ország lakossága éhezik, és az ország a legrosszabb napjait éli – mondta Rákóczi István. Véleménye szerint hetek-hónapok kérdése, hogy az ország gazdasága kifulladjon, hiszen az infláció mértéke milliós nagyságrendű. Élelmiszer- és gyógyszerhiányban meghatározhatatlan mélységeket él meg az ország. Hozzátette: elképesztő mértéket öltött az országban a kivándorlás.

A múlt visszaköszön?

Hugo Chávez, aki 2013 márciusáig volt Venezuela elnöke, katonaelnökként próbált először hatalomra jutni, majd ez szavazatok útján sikerült is 1999-ben. Elnökségének első évétől erőteljes reformba kezdett a hadseregen belül, és felemelte a hűségeseket. Így tehát egy olyan hadsereg jött létre Venezuelában, amelyik szinte elvakultan szolgálta és szolgálja a kormányt, akkor is, ha az országban élők fellázadnak ellene – magyarázta Rákóczi István.

Gyarmati hozzáfűzte: az elmúlt tíz évben számtalan katonának adtak tábornoki rangot, ami arra utal, hogy ezeket Hugo Chávez maga választotta ki, mint megbízható emberek.

A válság kimenetele jelenleg attól függ, ki mögött sorakoznak fel a fegyveres szervek. Maduro komoly lépéselőnyben van. Számíthat a felfegyverzett milícia feltétlen támogatására, amelyet még Hugo Chávez néhai elnök hozott létre, és ez a szervezet is a saját túléléséért küzd, egy hatalomváltás után minden bizonnyal feloszlatnák.