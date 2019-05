Merkel jövőjét is meghatározhatja az EP-választás eredménye

Nagy a tétje az európai parlamenti választásnak Németországban. Egyre több szakértő gondolja úgy, hogy Angela Merkel német kancellár jövőjére is nagy hatással lehet a voksolás eredménye. A CDU támogatottsága a mélyponthoz közelít, felmérések szerint gyengén szerepel majd a koalíció.

Ha valóban bejön az a forgatókönyv, hogy rosszul szerepelnek a pártok a választásokon, azzal még lehet hitegetni a választókat, hogy egy új kormány majd jobb eredményt ér el a legközelebbi választáson – fogalmazott Galló Béla politológus az M1 Ma Este című műsorában.

Szerinte, ez egyfajta lehetséges menekülési útvonal a pártok részéről, de fontos kérdés, hogy

az új tervekben lesz-e helye még Angela Merkel német kancellárnak.

Hozzátette, a kancellár jövőjét illetően megosztóak a vélemények. Van, aki úgy gondolja, hogy valóban bizonytalan a pozíciója, Angela Merkel azonban úgy nyilatkozott, hogy nem tervez lemondani a kancellári tisztségről.

A rossz eredmények Merkel távozását is hozhatják

A szakértő emlékeztetett, hogy legközelebb az európai parlamenti választások és a brémai tartományi választások után fog ülésezni a CDU és a CSU. Úgy véli, ha valóban rosszak lesznek az eredmények, a jelenlegi CDU elnök, Annegret Kramp-Karrenbauer felszólíthatja Merkelt, hogy gondolja át a folytatást, de akár le is válthatja a kancellárt.



A közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban Galló Béla elmondta,

két remény csap most össze az európai középpártok háza táján.

Az egyik vélemény, hogy a szélsőségesnek, populistáknak és fasisztáknak nevezett erők előretörése majd mobilizálhatja saját választóikat. Az ezzel ellentétes oldal szerint azonban a migráció és a hozzá kapcsolódó szociális problémák majd arra fogják kényszeríteni a szavazótáborokat, hogy megbüntessék az eddigi pártjukat.

Nem zárta ki annak az esélyét sem, hogy Németországban ismét szóba kerülhet a már korábban alkalmazott, úgynevezett „Jamaica-koalíció”. Ez azt jelentené, hogy a CDU és CSU tömb összeáll a liberálisokkal és a zöldekkel egy együttes kormányzó szövetséget alkotva. A liberálisok és a zöldek azonban Merkel nélkül alakítanák meg ezt a koalíciót – jegyezte meg.

Masszív lejtmenetben az SPD

Ugyanakkor az SPD-nek a koalíció nélkül is van elég baja, a felmérések szerint masszív lejtmenetet produkál a német politikában. A CDU és a CSU pedig kijelentette, hogy nem nagyon lépne koalícióra a tőlük jobbra lévő pártokkal.

A politológus megemlítette Sebastian Kurz osztrák kancellárt is, aki a Lisszaboni Szerződés újragondolását szorgalmazza, amelyhez Manfred Weber csúcsjelölt is csatlakozott. Emberközeli politikát és több demokráciát hirdetnének. Galló Béla szerint sok minden attól is függ, hogy a választási eredmény milyen pozíciót hoz majd Weber számára.