Zelenszkij komoly kihívások elé néz beiktatása után

Ukrajna nem ismeri el azokat a jogi, törvényi szabályozásokat, amelyek az ukrán állampolgároknak nyújtandó orosz állampolgárságra irányulnak, és követeli azok visszavonását, valamint következményeik felszámolását – tudatta közleményében az ukrán külügyminisztérium. A tárca azután adott ki nyilatkozatot, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán rendeletben újabb ukrán csoportoknak könnyítette meg az orosz állampolgárság megszerzését.

A tárca azt is leszögezte, hogy hamarosan tiltakozó jegyzéket is eljuttat az orosz külügyminisztériumhoz: „Ukrajna fenntartja magának a jogot, hogy hatékony intézkedéseket tegyen a nemzetbiztonság, az ukrán állampolgárok jogainak és érdekeinek védelmében, összhangban a nemzetközi joggal és Ukrajna jogszabályaival.” Kijev továbbra is aktívan együttműködik nemzetközi partnereivel, hogy fokozza a szankciós nyomást a moszkvai vezetésre – írták.

Különleges helyzet áll most fent Ukrajnában, hiszen még mindig Petro Porosenko az elnök, és

gyakorlatilag még azt visz át a törvényhozáson, amit csak akar.

Ezt tette az ukrán nyelvtörvény elfogadásával is, amely számos nemzeti kisebbségre, de főleg a magyarokra és az oroszokra van negatív hatással – mondta Kun Miklós történész, egyetemi tanár a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Sokan támogatják Porosenkót

Az április 21-i vereség ellenére Porosenkónak sikerült megőriznie az ukrán legfelsőbb tanács (Verkhovna Rada) támogatását, így könnyen véghez tudta vinni akaratát a nyelvtörvény elfogadását illetően. Hozzátette, sikerült az új elnök, Volodimir Zelenszkij beiktatását is kitolni ameddig csak lehet, feltehetően május 30-án iktatják be tisztségébe.

Bár Porosenko súlyos vereséget szenvedett az ukrán elnökválasztáson, a legfrissebb kutatások szerint támogatottsága körülbelül 20 százalékra tehető. Ez a szám bár kevésnek tűnik, azonban jelentős hatással lehet az őszi parlamenti választásokra.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics)

Jelenleg Porosenko áll a negyedik helyen, a harmadikon Julija Timosenko, a második helyet Jurij Bojko foglalja el – mind pártvezetők –, az első helyen pedig a frissen megválasztott elnök, Zelenszkij áll. Megjegyezte, Porosenko erős maradt Zelenszkij mellett, akit bár szintén sokan támogatnak, de nem politikus, és tapasztalata sincs a politikai életben.

Annak az állampolgársági rendeletnek, amit nemrég Putyin aláírt, az a veszélye, hogy hasonló módon történhet az ukrán reakció, mint a nyelvtörvény esetében – jelentette ki Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Mint mondta, a nyelvtörvény is részben az orosz kisebbség ellen irányul, és ha Ukrajna megtiltja a kettős állampolgárság meglétét is, az csak egy ráadás lesz az oroszok ellen irányuló intézkedésekben.

Zelenszkijnek reagálnia kell

Zelenszkij az intézkedések ellen egyelőre keveset tehet, de a szakértő szerint a legjobb lenne, ha egy őt támogató csapatot építene ki ebben a szűk hónapban. Zelenszkijnek ugyanakkor reagálnia kell a folyamatban lévő eseményekre, hiszen ezzel már politikáját építi fel.

Beiktatása után három hónapja marad, hogy bizonyítson az embereknek,

akik ha nem érzékelnek komolyabb változást, a szeptemberi választásokon elpártolhatnak Zelenszkijtől – mondta Gyarmati.

Az ukrán parlamenti választások nehéz politikai helyzetet is teremthetnek

Ez akár azt is eredményezheti, hogy Porosenko nyerheti meg az ukrán parlamenti választásokat pártja élén. Egy Porosenko-párti többség az ukrán legfelsőbb tanácsban és Zelenszkij, mint ukrán elnök igen nehéz politikai helyzetet teremtene az ukrán parlamentben. Hozzátette, Zelenszkijnek azért is nehéz a dolga, mert sem Timosenkóval, sem pedig Bojkóval nem szeretne szövetséget kötni.

Zelenszkijnek ugyanakkor van egy „titkos fegyvere”, amelyet eddig még nem volt lehetősége alkalmazni – emelte ki Kun Miklós. Ez a fegyver nem más, mint a korrupcióellenes küzdelem. Kampánya alatt sokszor emlegette a Porosenkót körülvevő személyeket, akik ellen hatékony fellépést ígért. Ám most úgy tűnik, mintha meghátrált volna, és óvatosan fogalmaz, már a nyelvtörvénnyel kapcsolatban is másképp beszél, mint kampánya során. Kun Miklós megjegyezte, ha Zelenszkij elveszíti orosz szavazótáborát, akkor az őszi választásokon súlyos vereséget szenvedhet.