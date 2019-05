Az uniós szerződés újratárgyalását szorgalmazza az osztrák kancellár

Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár az európai uniós szerződés újratárgyalását szorgalmazta helyi lapoknak adott interjújában, amelyből hírügynökségek pénteken részleteket közöltek.

A Kleine Zeitung, a Die Presse és az osztrák tartományi lapok szombati kiadásában megjelenő interjúban Kurz úgy fogalmazott, hogy az új kihívások miatt korszerűsíteni kellene a lisszaboni szerződést. „Új uniós szerződésre van szükség, mert a jelenlegi elavult” – mutatott rá az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője.

Kurz pártja szombaton esedékes európai parlamenti (EP) választási kampányindító rendezvényének alkalmából az Európai Unió átalakítása mellett emelt szót. A kancellár azzal érvelt, hogy a lisszaboni szerződés 2009-es elfogadása óta Európában sok minden megváltozott: „Történt azóta egy adósságválság, egy euróválság, egy migrációs válság, egy klímaválság, és a Brexit-káosz”.

Az osztrák politikus egyebek között szigorúbb szankciós mechanizmusokat követelt olyan „tagállamok ellen, amelyek adósságot halmoznak fel, büntetéseket olyan országokkal szemben, amelyek az illegális migránsokat nem regisztrálják, illetve tovább engedik, valamint komoly következményeket azok számára, akik megsértik a jogállamiságot és a liberális demokráciát”. Kurz legszívesebben már a május 23. és 26. között tartandó EP-választást követően nekiveselkedne elképzelései megvalósításának.

A leköszönő bizottsági elnökre, Jean-Claude Junckerre utalva kijelentette: „hálás vagyok mindenkinek, aki sokat tett az EU-ért. Amire azonban szükség van, az egy nemzedékváltás az élen”.

A kancellár szerint az Európai Uniónak a jövőben olyan jelentős kérdésekre kellene helyeznie a hangsúlyt, mint a kül- és biztonságpolitika. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem lesz uniós hadsereg, mert az országok nem lesznek hajlandók átengedni a döntést Brüsszelnek arról, hogy saját katonáikat konfliktusövezetekbe küldjék.

Kurz ismét követelte azt, hogy véget kell vetni az Európai Parlament „vándorcirkuszának”, vagyis hogy a testület havonta egyszer Strasbourgban ülésezik, de tevékenységének nagy része Brüsszelben zajlik. Az ügyben hajthatatlan Franciaországtól azt követelte, hogy adja be a derekát. „Emmanuel Macron francia elnök reformerként lép fel. Aki pedig reformokat követel, annak késznek kell állnia arra, hogy ezeket ott is végrehajtsa, ahol az saját magának is fáj” – hangsúlyozta Kurz.

Az osztrák kancellár az interjúban újfent felvetette, hogy az Európai Bizottság szerinte karcsúsításra szorul. Kurz szerint a jövőben nem delegálhatna minden tagállam automatikusan egy bizottsági tagot, hanem egy igazságos rotációs rendszerben történnének a jelölések. „Már most is több a biztos, mint a feladatkör. Minden egyes alkalommal, ha Európában gond van, újabb hivatal létrehozását javasolják” – kifogásolta Kurz.

Az osztrák kancellár kijelentette, hogy az Európai Unió továbbfejlesztésében nem partner számukra a radikális jobboldali Nemzet és Szabadság Európája tömörülés EP frakciója, amelynek soraiban a kisebbik osztrák kormánypárt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tagjai is ott vannak.

„Nem akarjuk az EU-t baloldali, vagy jobboldali tökfejeknek átengedni, mert amire szükség van, az egy erős politikai közép” – hangsúlyozta az osztrák vezető.