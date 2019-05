Egyre közelebb a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás

Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szerdai Twitter-bejegyzésében az állt, hogy az általa és Robert Lighthizer kereskedelmi főképviselő által vezetett amerikai delegáció „gyümölcsöző” megbeszéléseket folytatott Pekingben, ahol a kínai delegációt Liu Ho miniszterelnök-helyettes vezette.

.@USTradeRep Ambassador Lighthizer and I just concluded productive meetings with China’s Vice Premier Liu He. We will continue our talks in Washington, D.C. next week. pic.twitter.com/Y7vYW72a6e

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) May 1, 2019