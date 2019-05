Az infrastruktúra fejlesztéséről tárgyalt Donald Trump demokrata vezetőkkel

Az Egyesült Államok infrastrukturális fejlesztéseiről tárgyalt Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban Nancy Pelosi demokrata párti házelnökkel és Chuck Schumerral, a demokraták szenátusi frakciójának vezetőjével.

A tárgyalásokról mosolyogva nyilatkozó demokrata párti politikusok elmondták: megállapodtak az elnökkel egy kétezer-milliárd dolláros terv kidolgozásában az infrastruktúra fejlesztése érdekében. Ez elsősorban utak és hidak helyreállítását és más építőipari fejlesztések beindítását irányozza elő.

Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető „nagyon konstruktívnak” minősítette a Trumppal folytatott tárgyalásokat. Hangsúlyozta: az elnök és a demokraták egyaránt azt szeretnék, hogy „csináljanak valami nagyszerűt” az Egyesült Államok infrastruktúrájának korszerűsítéséért. Pelosi hozzátette: egyetértettek az elnökkel abban is, hogy ezek a beruházások egyben új munkahelyeket is teremtenek. A házelnök jelentősnek nevezte, hogy Donald Trump beleegyezett: az infrastrukturális fejlesztéseknek magukban kell foglalniuk a szélessávú internet-elérések bővítését az Egyesült Államok kicsiny vidéki településein is.

Nancy Pelosi elhárította a választ arra az újságírói kérdésre, hogy vajon könnyű volt-e együttműködni az elnökkel, miközben a demokraták egy sor kongresszusi vizsgálatot kezdeményeztek ellene. Pelosi azzal válaszolt: a demokratáknak az a céljuk, hogy tegyenek valamit az amerikai népért.

Később a Fehér Ház közleményt adott ki, és ebben Sarah Huckabee Sanders szóvivő azt hangsúlyozta, hogy a tárgyalások „kiválóak és gyümölcsözőek” voltak. A közlemény azonban nem tett említést arról, hogy a felek megállapodtak volna a fejlesztési csomag összegéről.

A szóvivő a kommünikében leszögezte: az Egyesült Államok hosszú éveken keresztül még csak „közelébe sem jutott annak, hogy megfelelő infrastrukturális beruházásokat hajtson végre, mert őrült módon más országok érdekeit helyezte a sajátjai elé”.

Mind a Fehér Ház, mind a demokrata politikusok hangsúlyozták: körülbelül három hét múlva újabb találkozót tartanak a fejlesztési terv részleteinek kimunkálása végett.

A címlapfotó illusztráció.