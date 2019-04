Magas részvétel mellett zajlanak a spanyol parlamenti választások

Nagyarányú szavazói részvétel mellett zajlanak a spanyol parlamenti választások; a szavazásra jogosult 36,9 millió spanyol 41,4 százaléka, azaz mintegy 14,5 millió ember adta le voksát 14 óráig – közölte Miguel Ángel Oliver kommunikációs államtitkár vasárnapi madridi sajtótájékoztatóján.

Tájékoztatása szerint a részvételi arány 4,6 százalékponttal magasabb, mint a legutóbbi, 2016 júniusában rendezett parlamenti választásokon ugyanebben az időszakban.

Ahogy három évvel ezelőtt, úgy most is a délkelet-spanyolországi valenciai autonóm közösségben voltak a legaktívabbak a szavazók: 45,8 százalékuk járult már az urnákhoz. Valenciában a helyi parlament összetételére is szavazhatnak most a választók.

Rekordmértékű, 43,5 százalékos a részidős választói részvételi arány Katalóniában, ahol eddig 11 százalékponttal többen szavaztak mint 2016-ban.

A leggyorsabb szavazás, ahogy három évvel ezelőtt, úgy most is az észak-spanyolországi Villarroya települése történt, ahol a mind a hat választásra jogosult lakos két perc alatt leadta szavazatát, így a szavazóhelyiség ezt követően be is zárt.

Az államtitkár közlése szerint a szavazás rendben, komolyabb incidensek nélkül zajlik.

A legnagyobb spanyol pártok vezetői, egyben miniszterelnök-jelöltjei délelőtt adták le voksaikat, azt követően pedig a sajtónak nyilatkozva elmondták, hogy magas részvételi arányt remélnek, és szavazásra buzdítottak.

„Biztos, világos, cáfolhatatlan üzenet” – ennek közvetítésére kérte a szavazókat Pedro Sánchez szocialista kormányfő, hangsúlyozva, hogy ez tenné lehetővé a parlament stabilitását, “néhány év bizonytalanság után”.

A kormánypárt győzelmét várják

A közvélemény-kutatások a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) győzelmét jelzik, ám nem akkora fölénnyel, hogy önállóan kormányt tudjon alakítani.

A jelenlegi legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) elnöke, Pablo Casado arról beszélt, hogy a jövő szempontjából a mostani lehet az utóbbi idők leginkább meghatározó választása, ezért fontos egységesen szavazni a legjobb opcióra.

Pablo Iglesias, az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés vezetője szerint a demokrácia számára a magas részvételi arány a legjobb. Kitért arra, hogy sokan oktatási intézményben adják le ezen a napon a szavazatukat, és hangsúlyozta a közoktatás jelentőségét.

Albert Rivera, az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt elnöke korszak- és kormányváltást remél a most zajló választásoktól. „Ha nem megy el szavazni, minden ugyanolyan marad” – üzente a választóknak.

A szavazók este 20 óráig adhatják le voksaikat az ország 8131 településén és városában, több mint 23 ezer helyszínen, eldöntve 350 alsóházi (képviselőház) és 208 felsőházi (szenátus) képviselői hely sorsát.

A választásra jogosult 36,9 millió spanyol állampolgár közül több mint 2 millióan szavazhatnak külföldről, a legtöbben, több mint 420 ezren Argentínából.

A szavazás lebonyolításának teljes költsége 138,9 millió euró.