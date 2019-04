Kifigurázta és visszavágott Trumpnak demokrata kihívója

"Nos, én teljesen úgy érzem magam, mint ifjú koromban, hisz olyan fiatal vagyok!"

Ifjú vagyok és élettel teli. Ha ránézek Joe-ra, nem is tudom. Bár nem mondanám senkire, hogy túl öreg, de a többiek között tényleg fiatalnak tűnök, és nem csak korban, hanem fittségben is. Azt hiszem, ezt az emberek is jól látják – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök minap újságíróknak, ezzel reagálva Joe Biden bejelentésére, amely szerint a politikus elindulna az elnöki székért vívott demokrata előválasztáson.

A 76 éves Biden, Barack Obama egykori alelnöke csütörtökön jelentette be, hogy elindul a megméretésen.

Több évtizedes karrierje során harmadszor száll be az elnökválasztási versenybe.

Eddig kétszer indult elnöknek 1988-ban és 2008-ban, de nem tudott győzni a demokrata előválasztáson.

Biden nem sokkal Trump hencegése után a The View című amerikai tévéműsorban reagált az elnök szavaira.

Joe Biden (Fotó: Twitter.com/cnn)

“Ha hozzám képest Trump fiatal és élettel teli, talán jobban tenném, ha most hazamennék.”

Habár Donald Trump a legidősebb, akit valaha is elnöknek választottak az Egyesült Államokban, úgy tűnik, kirobbanó formában érzi magát.

Ha azonban Biden győzne, 76 éves korával ő lenne Amerika legidősebben megválasztott elnöke.