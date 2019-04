Fiatalságával hencegett Trump

"Olyan fiatal vagyok, el sem hiszem. Én vagyok a legfiatalabb."

A 72 éves Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házon kívül hencegett a riportereknek, hogy fiatalabb vetélytársánál, a 76 éves Joe Bidennél – olvasható a The Independent brit napilapban.

Joe Biden, Barack Obama egykori alelnöke csütörtökön jelentette be, hogy elindul az Egyesült Államok elnökségéért. Több évtizedes karrierje során harmadszor száll be az elnökválasztási versenybe. Eddig kétszer indult elnöknek 1988-ban és 2008-ban, de nem tudott győzni a demokrata előválasztáson.

Trumpot arról kérdezte egy újságíró, mi az a kor, amely már túl öreg szerinte egy elnök számára.

Nos, én teljesen úgy érzem magam, mint ifjú koromban, olyan fiatal vagyok!

El sem tudom hinni, hisz én vagyok a legfiatalabb – válaszolta Trump az újságíró nagy meglepetésére.

Habár Trump a legidősebb, akit valaha is elnöknek választottak az Egyesült Államokban, úgy tűnik, kirobbanó formában érzi magát.

Ifjú vagyok és élettel teli. Ha ránézek Joe-ra, nem is tudom. Bár nem mondanám senkire, hogy túl öreg, de a többiek között tényleg fiatalnak tűnök, és nem csak korban, hanem fittségben is. Azt hiszem, ezt az emberek is jól látják – tette hozzá.

Ha Joe Biden győzne, akkor 76 éves korával ő lenne Amerika legidősebben megválasztott elnöke.