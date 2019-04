Amerikai-japán csúcs volt Washingtonban

Washingtoni csúcstalálkozóján Donald Trump amerikai elnök és Abe Sindzo japán kormányfő az amerikai-japán kapcsolatok szorosabbá fűzésében állapodott meg.

A Fehér Házban tartott tárgyalások kezdetén az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy a két ország gyorsan megállapodásra jut az új, kétoldalú kereskedelmi egyezmény részleteiben, köztük a legnagyobb vitát okozó vámkérdésekben is.

(Fotó: EPA/Shawn Thew)

„Megvan rá az esélyünk, hogy jó és nagyon hosszú távra érvényes kereskedelmi megállapodást kössünk” – fogalmazott az újságíróknak Donald Trump a Fehér Házban. Az egyezmény részleteit és megkötésének időpontját firtató újságíróknak az amerikai elnök azt válaszolta: erre nagyon gyorsan sor kerülhet, akár már a közelgő japán látogatásán is.

Donald Trump a first ladyvel május végén utazik Japánba, ő lesz az első külföldi államfő, aki az új császárral találkozik.

A pénteki csúcstalálkozón Trump és Abe megvitatta az észak-koreai atomprogramot és a teendőket a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése érdekében, konkrétumokról azonban egyik fél sem nyilatkozott. „Nagyszerű a kapcsolatom Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel” – mondta Trump az újságíróknak, és egyben elismerését fejezte ki Moszkvának és Pekingnek, mert szerinte segítik a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítésének folyamatát.

Elemzők rámutatnak: kifejezetten jó a viszony Donald Trump és a japán kormányfő között. Abe Sindzo az első külföldi politikus volt, aki 2016-ban személyesen New Yorkban gratulált Trumpnak elnökké választásához, és azóta is rendszeres a telefonkapcsolat közöttük. Az amerikai elnök meghívta Abe Sindzót és feleségét a first lady, Melania Trump péntek esti születésnapi vacsorájára. Melania Trump most töltötte be 49. életévét.

Abe Sindzo pénteken érkezett Washingtonba, és a tárgyalások után a hétvégét is az Egyesült Államokban tölti. Együtt golfozik majd az amerikai elnökkel.