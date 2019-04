Soros fia folytatja, amit apja elkezdett

A milliárdos spekuláns fia egy hónappal az európai parlamenti választások előtt érkezett Európába, elemzők szerint azért, hogy a bevándorláspárti erőket segítse májusban.

Az Élysée-palotában találkozott Emmanuel Macron francia elnök Soros György fiával, Alexander Sorossal, aki közösségi oldalán számolt be az eseményről. A fényképek tanúsága szerint nemcsak egyszerű vacsoráról volt szó, az ifjabb Soros beszédet is tartott. További részletek azonban nem derültek ki, így nem tudni, hogy pontosan miről is tárgyalt Emmanuel Macronnal – hangzott el az M1 Unió28 című műsorában.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alexander Soros, PhD (@alexsoros) által megosztott bejegyzés, Ápr 11., 2019, időpont: 8:57 (PDT időzóna szerint)



Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Soros-hálózat segítette annak idején Macron kampányát, és most, a választások előtt is arra lehet számítani, hogy a Soros-birodalom a bevándorláspárti erőket támogatja.

Soros a hálózatán keresztül fiával együtt azon dolgozik, hogy a bevándorláspárti erők ne veszítsenek olyan sok képviselői helyet, mint amit a közvélemény-kutatások előrejeleznek. Érdekük, hogy az Európai Parlamentben, majd az Európai Bizottságban is nagyjából azok az erőegyensúlyok álljanak be, amelyek most is fennállnak.

Nem érdekeltek a bevándorlásellenes politikai erők megerősödésében,

abban viszont annál inkább, hogy a status quo, ami kialakult az elmúlt években, fennmaradjon – fogalmazott.

Juncker sem ismeretlen számára

Alexander Sorosnak nem a mostani volt az első látogatása vezető európai politikusoknál. Apja, a mostani Macron-találkozó előtt csaknem napra pontosan két éve, 2017 áprilisában mutatta be Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének. Az a találkozás is nagy titokban zajlott, több magyar újságot még a folyosóról is kitiltottak Brüsszelben, nehogy fénykép készülhessen. Akkori beszámolók szerint Soros fia már akkor a Soros-hálózat leendő örököseként jelent meg.



Palóc André, a Századvég elemzője szerint ez két problémára vetít rá. Az egyik, hogy az európai elit egyfajta demokráciadeficitben van, hiszen olyan emberek próbálják meg befolyásolni az európai politikát, akik egyfelől nem is európaiak, másfelől semmilyen európai polgár nem választotta meg őket semmilyen tisztségre.

Az elemző különösen érdekesnek tartja, hogy az Európai Unió egyes vezetői ahelyett, hogy a választópolgáraik kívánalmaival foglalkoznának, amerikai milliárdosokkal találkoznak, és nekik próbálnak gesztusokat tenni.

Folytatja, amit az apja elkezdett

Az ifjabb Soros akkor is megjelent Brüsszelben, amikor az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról vitázott. Elemzések azt taglalták, hogy az Európai Néppárt csaknem 40, Soros György bizalmasának számító tagját akarta befolyásolni azért, hogy marasztalják el a bevándorlásellenes magyar kormánypártot. Soros Alex látogatása akkor is titokban zajlott.

Jean-Claude Juncker és Soros György régóta barátok (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet)

Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője szerint gyakorlatilag folytatja apja tevékenységét. Mint mondta, korábban is látszott már, hogy

a fia is adakozik olyan szervezeteknek, amelyek a nyílt társadalom eszmerendszeréhez tartoznak,

és ezt a világnézetet támogatják, szóval Alex Soros nem most kezdte el a filantróp tevékenységet.

Korábban is nagyobb összegeket adományozott, ő is eljár a Soros Alapítvány képviseletében, és Párkányi Eszter tudomása szerint ő is az alapítvány igazgatótanácsának a tagja.

Soros Györgynek nem mindegy, ki lesz az Európai Bizottság elnöke

A május végi európai parlamenti választásoknak az lesz az egyik kérdése – mutatott rá Palóc André –, hogy Soros Györgynek milyen befolyása lehet a következő európai parlamenti vezetésben.

A választás egyik nagy tétje, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes vezetése lesz az új európai uniós elitnek. Különösen nagy kérdés, hogy az Európai Unió bizottsági székét ki kaphatja meg. Soros Györgynek ez egyáltalán nem mindegy, hiszen alapítványain keresztül hosszú évek óta forrásokat áldoz arra, hogy a bevándorláspárti erők győzedelmeskedjenek az unióban.

Egy tanulmány nemrégiben mutatott rá, hogy nemcsak az uniós intézmények vezetőinél és képviselőinél van komoly befolyása a milliárdos spekulánsnak, hanem például az Európa Tanácsban és az Emberi Jogok Európai Bíróságán is.