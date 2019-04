Alig foglalkozik a migrációval Brüsszel tájékoztató weboldala

Az álhírek ellen küzdene az Európai Bizottság egy honlap segítségével. A testület célja, hogy a portál tényfeltárói leleplezzék az Európai Unió működésével kapcsolatos hamis vádakat. Elemzők szerint azonban a „Decode” nevű oldal egy újabb eszköz arra, hogy elhallgassák a tömeges bevándorlás veszélyeit.

„Európai Dekóderek” címmel indult el és egyelőre csak franciául érhető el az a portál, amelyet az Európai Bizottság hozott létre. A weblap célja, hogy az európai parlamenti választások előtt segítsen az embereknek a tájékozódásban az uniós ügyekkel kapcsolatban – hangzott el az M1 Unió 28 című műsorában.

Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője szerint ugyanakkor

a portál üzemeltetőinek személye alapján nem lehet tárgyilagos tájékoztatásról beszélni.

Egy olyan ország felügyelete alatt áll, amely egyáltalán nem pártatlan álláspontot képvisel a bevándorlás kérdésében, így ez teljesen ellentmondásos azokkal az állításokkal, amelyek szerint a weboldal teljesen független tényellenőröket alkalmaznak ott és ők tevékenykednek – fogalmazott.



A migráció kimaradt a fontos témák közül

Maguk a tartalmak is arról árulkodnak, hogy itt a balliberális véleményekkel kapcsolatban igen nagy elfogultság mutatkozik az euroszkeptikusabb álláspontokat viszont háttérbe szorítják – tette hozzá.

Az oldal öt nagy területnek szentel külön figyelmet, mint a gazdaság, a mezőgazdaság és környezet, a szociális terület, a belügyek, valamint az uniós intézményrendszer.

Nem foglalkoznak azonban külön kiemelt fejezetben a migrációval.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez a portál is azt jelzi, hogy Brüsszelben megpróbálják elnyomni a bevándorlásellenes erők hangját. Mint mondta, amikor álhírekről vagy olyan tartalmakról beszélnek, amelyeket tiltani és törölni kell, az a hátsó szándék sejlik fel, hogy ezeket a bevándorlásellenes, a mainstream politikai állásponttal szembehelyezkedő véleményeket igyekeznek ellehetetleníteni, letiltani, és azt elérni, hogy csupán azok a politikai álláspontok jelenjenek meg, amelyeket ez a balliberális elit is képvisel.

Az úgynevezett tényfeltárók mindössze két cikkben említik a migrációt. Az egyik gyakorlatilag a statisztikai adatokat sorolja fel, a másik pedig már a bevezetőjében jelzi, hogy ugyan néhány európai politikus újabb migrációs hullámra figyelmeztet, szó sincs ilyenről.

Az álhírek ellen küzd az Európai Bizottság, az illegális bevándorlás ellen viszont nem (Fotó: EPA/A. Carrasco Ragel)

Nem említik azt sem, hogy az elmúlt évek európai terrortámadásai mögött a rendőrségi tájékoztatások szerint is migránsok vagy migrációs hátterű személyek állnak. Arról is írnak, hogy többek között Magyarország is elutasította a kötelező betelepítési kvótákat, de azt már nem teszik hozzá, hogy például Németország is csak a vállalásainak kevesebb, mint harmadát teljesítette.

Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint

ezzel az oldallal Brüsszel előtérbe helyezné a liberális álláspontot, ahogyan azt korábban a Facebook is tette.

Mint fogalmazott, nem csupán a közösségi média, hanem az európai uniós intézményrendszer is szeretné szűrni azokat a híreket, amelyek nem férnek bele az ő gondolkodási struktúrájukba, gondolatvilágukba, ami azért veszélyes, mert sokszor pontosan a valóságot próbálják meg kiszűrni és partvonalon kívül helyezni.

Juncker ígéri, személyesen is fellép

Bár az elmúlt hónapokban rendszeresen érkeztek hírek késes támadásokról a brit fővárosban, az csak közérdekű adatigénylés után derül ki, hogy az elmúlt 2 évben naponta átlagosan 40 támadás történt, négynaponta pedig megöltek egy embert. Az elkövetők 73 százaléka migrációs hátterű.

A késes támadásokat nem lehet semmivé tenni vagy eltitkolni, hiszen ezeket az emberek a saját szemükkel látják. Lehet, hogy pár hétig ezeket az eseteket nem hozzák nyilvánosságra vagy törlik a velük kapcsolatos bejegyzéseket a közösségi médiafelületeken, azonban hosszú távon az tapasztalható, hogy az emberek elől nem lehet eltitkolni ezeket – mondta Deák Dániel.

Jean-Claude Juncker az egyik német hírportálon azt ígérte, hogy az európai parlamenti választás kampányában személyesen is fellép az Európai Uniót érintő alaptalan hírekkel szemben. Az Európai Bizottság leköszönő elnöke a magyar kormányfőt említette példaként, mondván: Orbán Viktor szerint őt terheli a felelősség a Brexitért, pedig meggyőző bizonyítékok szólnak ennek az ellenkezőjéről.

A kormány válaszul azt közölte: az európaiakat nem kell terelgetni, mert pontosan tudják, hogy mit akarnak, és a májusi választáson el is fogják mondani.

A címlapfotó illusztráció.