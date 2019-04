Magyarország Peking fontos szövetségese lehet

Az Egy övezet, egy út kezdeményezés teljes egészében egybeesik a magyar nemzeti érdekekkel – mondta Orbán Viktor kormányfő a kínai miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után, ahol szó volt a kínai–magyar diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulójáról, a gazdasági együttműködés sikereiről és az európai ügyekről is.

Elkezdődött az egyik legfontosabb gazdasági fórum, amelyen Orbán Viktor pénteken és szombaton is részt vesz. A fórum a 2013-ban meghirdetett világméretű gazdasági, infrastrukturális Egy övezet, egy út kezdeményezéshez kapcsolódó legmagasabb szintű nemzetközi esemény, egyúttal Kína idei legfontosabb rendezvénye, amelyen harminchét kormány- és államfő, valamint egyéb világvezető van jelen. Az Új selyemútról, az ezzel kapcsolatos lehetőségekről és az eddigi hozadékokról szakértők beszélgettek a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Ismét megjelenhetnek a kereskedelmi és valutaháborúk

Kína, mint feltörekvő hatalom, megpróbálja növelni a súlyát a világgazdaságban és a világkereskedelemben. Azokat a piacokat célozza meg, ahová egyrészt beengedik, hiszen a globalizáció spontán, első szakaszának végével ez is kérdésessé vált – mondta Kiszelly Zoltán, a XXI. Század Intézet regionális igazgatója, majd folytatta: áttérünk egy irányított globalizációra, amelyben a kereskedelmi és valutaháborúk ismét megjelenhetnek – elsősorban Donald Trump amerikai elnök terelné ilyen irányba a nemzetközi folyamatokat.

Kína geopolitikai elhelyezkedése miatt is fontos szerepet szán Magyarországnak (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)

A kínaiak megpróbálnak megjelenni a fejlett országok piacain termékeikkel és szolgáltatásaikkal, ehhez több szárazföldi és tengeri útvonalat használnak, és Európa felé, a szárazföldön közeledve Magyarország rendkívül fontos, hiszen bejáratott út vezet az országon keresztül.

Kína két szempontból tartja Magyarországot fontosnak: az egyik a kapunyitó szerep, hiszen egy kínai banknak és utazási ügynökségnek is regionális képviselete nyílt nálunk, így jutalmazzák azokat az országokat, akik együttműködnek velük.

A másik, hogy a pireuszi kikötőből tartó szállítási útvonalnak lehetne központi állomása az ország, ennek feltétele a Budapest–Belgrád vasútvonal minél gyorsabb megépítése.

Megjegyezte: vannak párhuzamos elképzelések is, például Szlovákián keresztül vezetnének széles nyomtávú vasútvonalat Ausztria irányába, és ott létesítenének átrakó-elosztó központot. Nagy a verseny a térségben.

Magyarország Közép-Európát is képviseli Keleten

Magyarország képtelen lenne kiaknázni a geopolitikai előnyeit a szomszédos államok részvétele nélkül, ezért a V4-ek együttműködése alapvető fontosságú. A négy ország részt vesz a 16 + 1-es együttműködésben is, amely rendszeres találkozókra és koordinációs lehetőségekre ad lehetőséget Kínával – fogalmazott Vasa László, a Külügyi és Külgazdasági Intézet főtanácsadója, vezető kutatója, majd kitért arra is, hogy a közép-európai országok között verseny van, pontosan a Kiszelly Zoltán által említett ügynökségekért, illetve például azért, hogy melyik kínai banknak melyik város legyen a regionális központja.

Persze, ez nemcsak Kínával, hanem a Nyugattal kapcsolatban is így van, hiszen ha beruházásokat vagy forrásokat szeretne kapni az ország, akkor ki kell emelni Magyarország humán erőforrásait, adózási vagy geopolitikai előnyeit – jegyezte meg.

Mint mondta, a Kelet szempontjából a „puha diplomácia” jelentős, hiszen

a nemzeti érdekeket a történelmi hagyományokra vagy a 70 éves kínai–magyar diplomáciai kapcsolatokra alapozva is lehet képviselni.

Ez akár megalapozott, akár nem, ha például Közép-Ázsiában működőképes és gazdasági előnyre váltható be, akkor igenis számít, hogy Magyarország elsősorban a saját és csak másodsorban Közép-Európa érdekeit képviseli.

Egy-egy kínai régió vagy nagyváros ellátására képes lehet a magyar gazdaság

Arra a kérdésre, hogy Magyarország mit tud adni a sokkal nagyobb Kínának, Kiszelly Zoltán azt mondta: az ország kelet és nyugat, illetve dél és északnyugat között fontos logisztikai központ, észak–dél irányban viszont még nem épültek ki a bejáratott útvonalak. A földrajzi fekvés mellett a magyarok büszkék lehetnek termékeikre, leleményességükre is.

Nem véletlenül került Budapestre a kínai idegenforgalmi ügynökség regionális irodája (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarországnak nem egész Kínát kell ellátnia termékeivel, hiszen erre nem is lenne képes, azonban ha egy régióra vagy egy tízmilliós nagyvárosra szakosodik, akkor azok igényeit kiváló minőségű magyar élelmiszerekkel vagy más termékekkel elláthatja – hívta fel a figyelmet.

Kína együttműködő országokat keres az unión belül, amelyekkel megállapodhat, és ez jó példát jelent. Nem véletlenül került Budapestre a Bank of China vagy a kínai idegenforgalmi ügynökség regionális központja. Ezzel is azt jelzik: aki együttműködik Kínával, az jól jár. Nyilván fontosabb, hogy a kínai vállalatok a frankfurti vagy a londoni tőzsdén jelen legyenek, de ha Magyarország gesztusokat tesz Kína felé, akkor a kínaiak is hajlandók kölcsönös előnyökkel járó szerződéseket kötni, és ebből később az Európai Unió nagyobb országai is profitálhatnak – mondta Kiszelly Zoltán.