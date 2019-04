A gazdasági mellett az emberi kapcsolataink is kiválóak Olaszországgal

Jövő héten, május 2-án érkezik Magyarországra Matteo Salvini. A belügyminiszteri posztot is betöltő olasz miniszterelnök-helyettes azért jön Budapestre, hogy a májusi európai parlamenti választások előtt egyeztessen Orbán Viktor miniszterelnökkel a lehetséges együttműködésről az újonnan megalakuló Európai Parlamentben.

Olaszország nemcsak populációs, hanem gazdasági szempontból is a negyedik legjelentősebb ország az Európai Unióban – állapította meg Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1 Ma reggel című műsorában, majd megjegyezte: még úgy is igaz az állítás, hogy a gazdaság tíz éve stagnál, a költségvetés pedig komoly államadóssággal küzd.



Rámutatott: a gazdaság jelentőségét az mutatja a legjobban, hogy időről időre felmerül az eurózónából való távozás az országban, az unió azonban rendre meggyőzi Rómát a maradásról.

Olyan erősen integrálódott az olasz gazdaság a nyugat-európaiba, hogy ha kilépne az ország az eurózónából, az egész kontinens megbillenne.

Szajlai hangsúlyozta: amennyiben nem tudják orvosolni Olaszország gazdasági bajait, az Európára is visszahat. Közép-Európában is igen meghatározó a jelenlétük.

Az elmúlt tíz év a megszorításokról szólt Olaszországban, ezért az olaszok már nem kérnek belőle. Ezt használta ki a növekedésösztönző politika ígéretével Giuseppe Conte miniszterelnök és Matteo Salvini, azonban ennek ára van, hiszen a költségvetési stimulusokat a büdzséből kell kigazdálkodni – mondta Szajlai Csaba.

Az Európai Bizottság csak hosszú idő után hagyta jóvá az idei olasz költségvetést, hiszen azt akarta, hogy minimálisan se nőjön az államadósság. Csak elnyúló tárgyalássorozat után született konszenzus. Ilyen még nem fordult elő az Európai Unió történetében – hangsúlyozta.

Turisztikai és gazdasági kapcsolatok

Magyarországon nagyjából 2500 olasz vállalkozás működik, és az ország harmadik-negyedik legfontosabb exportpartnere. Jelenleg aktívumot produkáltunk, azaz többet viszünk hozzájuk, mint amennyit Olaszországból behozunk – mondta. Az ipar, a pénzügyi és a bankszektor, a divat és a számtalan olasz étterem miatt is kiemelten fontos az olaszok jelenléte Magyarországon – tette hozzá.

A két ország gazdasági kapcsolata is jól működik:

szarvasmarhát exportálunk Olaszországba, és a sertés- és bárányexport is jelentős. Az olasz és magyar működtetésű kézművesműhelyek és manufaktúrák közti kapcsolat is élénk, oda-vissza szállítják az árukat, és komoly lehetőség van olyan primőr élelmiszerek kivitelében is, amelyeket a klíma miatt nem lehet Olaszországban termeszteni. A feldolgozóiparban rejlő lehetőségeket nagyjából kihasználjuk, és kialakulóban van egy olasz–magyar–osztrák–szlovén kooperáció is – mondta Szajlai.

A gazdasági mellett az emberi kapcsolatok is kiválóak, hiszen a magyarok szeretik Olaszországot, szívesen nyaralnak náluk – és ez fordítva is igaz: tele vannak a Budapestre tartó repülőjáratok olasz turistákkal, akik szeretik a magyar fővárost, és hazatérve magukkal viszik az ország jó hírét – fejtette ki.

Salvini egyre népszerűbb

A szakértő Matteo Salviniről úgy tartja: ügyes médiaszemélyiség, aki közvetlenségével megnyerő, ezért sokan támogatják. Kis emelvényekről beszél, nem tribünről, kezet fog az emberekkel, és azonnal „ott terem”, ha baj van.

Matteo Salvini módszerei nagyon népszerűek (Fotó: EPA/Simone Arveda)

A tavalyi választásokon az Északi Liga, Salvini pártja még csak közelített a húsz százalékhoz, de mostanra majdnem megduplázta a párt a támogatottságát. Salvini és pártja „új jövőképet testesíti meg”, több olyan területe van ennek a politikai vonulatnak, amelyet korábban nem használtak, de Salvini kiválóan él vele, ügyesen „keveri a lapokat”, és ez bosszantja külföldi kritikusait, Olaszországban viszont egyre nő csodálóinak tábora.